Рассказали, когда вырастут цены на газ для промышленности

Опубликовали цены на природный газ, которые будут действовать с 1 августа для промышленных потребителей. Фото: Reuters

НАК Нафтогаз Украины опубликовала цены на природный газ, которые будут действовать с 1 августа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Цены залез от условий поставки. Об этом сообщается на сайте НАК во вторник, 21 июля.

"Нафтогаз предлагает газ по цене 2 982,00 - 3 474,00 грн / тыс. Куб. М (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доходы российского Газпрома обвалились в 2,6 раза

Как отмечается, по сравнению с ценами на июль, цена газа повысится на 0,2-0,4%. В то же время, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Рынок газа для бытовых потребителей - одно из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его планировали запустить в мае 2020-го. Позже сроки перенесли на 1 июля. Сейчас объявили новую дату - 1 августа 2020 года.