Рассказали, когда в украинских школах закончится учебный год

В условиях пандемии обучение при необходимости может происходить дистанционно. Фото: pixabay.com

Учебный год в украинских школах начнется 1 сентября и завершится не позднее 1 июля 2022 года.

При необходимости обучение в условиях пандемии может происходить дистанционно, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Образовательный процесс в школах начнется традиционно. Он будет длиться не менее 175 учебных дней", - говорится в сообщении.

Структуру и продолжительность учебных недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса по программе должны определить педагогические советы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Празднование 1 сентября в Украине: в Минздраве дали рекомендации

По окончанию начальных классов детям будут давать электронные свидетельства о начальном образовании. По желанию родителей школа будет выдавать бумажную копию свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью. Она может быть изготовлена шрифтом Брайля.