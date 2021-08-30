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понедельник, 30 августа 2021 10:49

Рассказали, когда в украинских школах закончится учебный год

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Рассказали, когда в украинских школах закончится учебный год
В условиях пандемии обучение при необходимости может происходить дистанционно. Фото: pixabay.com

Учебный год в украинских школах начнется 1 сентября и завершится не позднее 1 июля 2022 года.

При необходимости обучение в условиях пандемии может происходить дистанционно, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Образовательный процесс в школах начнется традиционно. Он будет длиться не менее 175 учебных дней", - говорится в сообщении.

Структуру и продолжительность учебных недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса по программе должны определить педагогические советы.

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По окончанию начальных классов детям будут давать электронные свидетельства о начальном образовании. По желанию родителей школа будет выдавать бумажную копию свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью. Она может быть изготовлена шрифтом Брайля.

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