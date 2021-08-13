Рассказали, когда в "Дии" появятся Covid-сертификаты

В "Дии" скоро появятся Covid-сертификаты. Фото: Сегодня

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры с представителями Google о разрешении украинцам использовать Covid-сертификаты в мобильных устройствах с операционной системой Android в Play Market.

Бета-версия Covid-сертификата в приложении "Дия" для смартфонов на базе Android пока недоступна, отметили в техподдержке "Дия".

"Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать принятия новой версии в Play Market", - сообщили в техподдержке.

Как только Министерство цифровой трансформации получит соответствующее разрешение от Google и Play Market, начнутся тестовые испытания Covid-сертификата на платформе Android.

Точные сроки для этого в ведомстве пока не сообщили.

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Евросоюз вскоре одобрит цифровой сертификат вакцинации от коронавируса в украинском приложения "Дия". Сертификат уже на последнем техническом этапе одобрения органами ЕС.