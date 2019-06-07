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воскресенье, 09 июня 2019 04:25

Рассказали, каким грузовикам разрешили ехать в жару автомагистралями

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Рассказали, каким грузовикам разрешили ехать в жару автомагистралями
АСС Начинается жара: грузовикам запретили движение днем

На дорогах государственного значения в Винницкой области фурам запретили ездить в жару.

Им предлагают отстаиваться на специальных стоянках и площадках в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

"Их достаточно по автодорогам М-12 и М-21. Некоторые стоянки есть с отелем, кафе, магазинами. Ограничение движения в основном касается светлого времени суток", - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Винницкой области Ника Чернега.

Ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки опасных грузов. Также тех, которые быстро портятся, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

При температуре воздуха выше 28° С применяется ограничение на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения для тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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30 мая под Полтавой активисты совместно с Укртрансбезпекою пытались взвесить фуры и определить, они не перегружены. Прежде всего искали автомобили турецкой строительной компании Onur. Водители говорят, что онуривци ездят с перегрузом и портят дороги.

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