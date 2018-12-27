Рассказали, какие автодороги возобновили движение из-за непогоды

Движение по автодорогам Полтавской области полностью восстановлено. Фото: главком

Утром 27 декабря движение на автодорогах Полтавской области, которое ограничивали накануне из-за непогоды, полностью восстановлено.

"Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 Киев-Харьков и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь расчищены. Техника ГСЧС Украины и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

25-26 декабря оказали помощь в буксировке более 1300 транспортных средств, в которых находилось около 2600 человек. Для оказания помощи в буксировке транспортных средств 26 декабря от ГСЧС привлекалось более 500 человек и 140 единиц техники.

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Напомним, в 11:00 26 декабря закрыли проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения на Полтавщине. Также ограничили движение транспорта на местных дорогах. Автодороги перекрыли в связи со сложными погодными условиями, в частности из-за снегопада и снежных заносов.