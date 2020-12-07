Рассказали, как уменьшить коррупцию в Укроборонпроме

В состав Укроборонпрома входят 10 конструкторских бюро. По его 116 предприятиях работают почти 80 000 рабочих. Фото: Facebook \ ukroboronprom

Чтобы реформа Укроборонпрома прошла успешно, нужно создать министерство оборонной промышленности.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Мы не можем сейчас утверждать, удачное ли назначение Юрия Гусева на пост гендиректора концерна. Это покажут только его поступки. Любая кандидатура может быть потенциально успешной", - говорит эксперт.

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Укроборонпром создали во времена Януковича 2010 года. Концерн стоило расформировать еще 2014-го, вспоминает Михаил Самусь.

"Наконец сейчас после года подготовки Украина может провести эту реформу. Очевидно, возникли определенные недоразумения между командой Укроборонпрома и новым министерством стратегической промышленности. Поэтому было решено сменить руководство первого. Важно, чтобы концерн и правительство действовали совместно в этом процессе. Поэтому следовало бы создать отдельное министерство оборонной промышленности. Концерн сам по себе не может быть драйвером реформы. Во всех бюллетенях, оборонных документах, программах правительства прописано создание такого органа. Ведь Укроборонпром не является частью исполнительной власти. Команда Зеленского считает эту идею устаревшей и неевропейской, ведь на Западе такой практики нет. Но в наших реалиях это нужно.

Если нет конкретного министерства, невозможно найти ответственных за тот или другой проваленный проект. Например, не можем установить, по чьей вине до сих пор нереализованная идея построения корветов отечественного производства. Это порождает большое поле для коррупции. Деньги выделяются, а спросить, на что они потрачены, не у кого. Поэтому существующая сегодня идея реформирования Укроборонпрома в формате создания холдингов, корпоратизации достаточно удачная. Но, кроме этого, нужно еще создать ответственный орган исполнительной власти, который будет внедрять в жизнь эти изменения", - добавляет эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря назначил 41-летнего Юрия Гусева на должность генерального директора государственного концерна Укроборонпром.