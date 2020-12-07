Рассказали, как уменьшить коррупцию в Укроборонпроме

 
Ексклюзивы
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 243
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1512
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1548
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1737
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 288
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5742
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
Фото
Все фото
4
7
4
3
2
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие
В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие
Видео
Все видео
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веточек
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веточек
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Провели Всеукраинскую перепись населения
Провели Всеукраинскую перепись населения
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 252
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2835
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1566
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1044
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 630
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 13:51

Рассказали, как уменьшить коррупцию в Укроборонпроме

  Комментировать
Рассказали, как уменьшить коррупцию в Укроборонпроме
В состав Укроборонпрома входят 10 конструкторских бюро. По его 116 предприятиях работают почти 80 000 рабочих. Фото: Facebook \ ukroboronprom

Чтобы реформа Укроборонпрома прошла успешно, нужно создать министерство оборонной промышленности.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

"Мы не можем сейчас утверждать, удачное ли назначение Юрия Гусева на пост гендиректора концерна. Это покажут только его поступки. Любая кандидатура может быть потенциально успешной", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укроборонпроме продолжаются обыски

Укроборонпром создали во времена Януковича 2010 года. Концерн стоило расформировать еще 2014-го, вспоминает Михаил Самусь.

"Наконец сейчас после года подготовки Украина может провести эту реформу. Очевидно, возникли определенные недоразумения между командой Укроборонпрома и новым министерством стратегической промышленности. Поэтому было решено сменить руководство первого. Важно, чтобы концерн и правительство действовали совместно в этом процессе. Поэтому следовало бы создать отдельное министерство оборонной промышленности. Концерн сам по себе не может быть драйвером реформы. Во всех бюллетенях, оборонных документах, программах правительства прописано создание такого органа. Ведь Укроборонпром не является частью исполнительной власти. Команда Зеленского считает эту идею устаревшей и неевропейской, ведь на Западе такой практики нет. Но в наших реалиях это нужно.

Если нет конкретного министерства, невозможно найти ответственных за тот или другой проваленный проект. Например, не можем установить, по чьей вине до сих пор нереализованная идея построения корветов отечественного производства. Это порождает большое поле для коррупции. Деньги выделяются, а спросить, на что они потрачены, не у кого. Поэтому существующая сегодня идея реформирования Укроборонпрома в формате создания холдингов, корпоратизации достаточно удачная. Но, кроме этого, нужно еще создать ответственный орган исполнительной власти, который будет внедрять в жизнь эти изменения", - добавляет эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря назначил 41-летнего Юрия Гусева на должность генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как уменьшить коррупцию в Укроборонпроме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Бриллиантовый лимузин Элвиса Пресли продали на аукционе

В Беларуси провели встречу лидеров трех стран

Японцы обстреляли американскую авиабазу в Тихом океане

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 8 Просмотров: 43218
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 9135
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 7236
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6993
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 6561
Общество
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веточек
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веточек
 Просмотров: 54
Африканцы на украинском поздравили миротворцев
Африканцы на украинском поздравили миротворцев Просмотров: 36
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
4
 Просмотров: 144
Новый дудл посвятили украинской художнице
Новый дудл посвятили украинской художнице Просмотров: 99
Сколько заражений Covid-19 происходит в транспорте
Сколько заражений Covid-19 происходит в транспорте Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
8
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Украина создала собственную армию
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
2
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 54223
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть