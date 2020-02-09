Рассказали, как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 909
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 1854
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 513
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2691
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2259
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1134
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3105
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4663
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 630
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
7
8
7
15
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Видео
Все видео
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 693
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1440
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 963
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3474
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 765
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 18:01

Рассказали, как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии

  Комментировать
Рассказали, как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии
Зарплаты эстонских чиновников меняют каждый год по специальной формуле. Фото: vsim.ua

В Эстонии зарплаты чиновников ежегодно корректируются в соответствии с определенной формулой.

Формула состоит из трех компонентов. При этом не всегда индексация означает прирост. Например, в 2014-2017 годах зарплаты не росли, сообщает советник министра цифровой трансформации Яника Мерило в Facebook.

"Определяется планка высшей возможной зарплаты для госчиновника. С апреля 2019 года высшая планка составляет 4388 евро (примерно 118 000 гривен) на руки. Эта сумма умножается на индекс, который зависит на 20% от инфляции и на 80% от роста поступлений пенсионной части социального налога. В этом году этот индекс 1,084. Данный результат умножается на коэффициент в зависимости от должности. Например коеффицент президента 1,0, рядового депутата 0,65, члена набсовета Нацбанка 0.25", - говорится в сообщении.

Мерило также рассказала, какие зарплаты у эстонских госслужащих:

- Президент, премьер-министр, спикер парламента и председателя Верховного суда (на руки после налогов) 4757 евро в месяц. (Примерно 128 тыс. гривен).

- Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента 4300 евро (примерно 116 тыс. гривен).

- "рядовой" депутат примерно 3100 евро (84 тыс. гривен).

- Судьи всех уровней 3100 евро (84 тыс. гривен).

- Председатель наблюдательного совета Нацбанка 1665 евро (44,8 тыс. гривен).

- член наблюдательного совета Нацбанка 1251 евро (33,6 тыс. гривен).

"Самая высокая зарплата среди руководителей госпредприятий была у руководителя правления Эстонской энергии - примерно 13 200 евро в месяц (350 тыс. гривен). Это исключительно самая высокая зарплата. Руководитель управления лесным хозяйством получал 7700 евро (207 тыс. грн) на руки и столько же руководитель Таллиннского порта. Руководитель правления Эстонской железной дороги получал 6630 евро (178 300 гривен), руководитель Таллиннского аэропорта примерно 6600 евро. (примерно 3,3 млн пассажиров в год, Борисполь целится на 15 млн) ", - добавила Мерило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о зарплатах в новом Офисе генпрокурора

В то же время средняя зарплата на руки в Эстонии достигла 1160 евро (31200 гривен), средняя пенсия - 490 евро (13180 гривен), средняя зарплата врача - 2100 евро (56500 гривен), средняя зарплата учителей - 1220 евро (33000 гривен).

Экономический эксперт Сергей Фурса сообщил, какую заработную плату должны получать украинские чиновники. По его словам, Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Поэтому зарплаты у чиновников должны быть высокими.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Человек не рекордсмен: назвали кто больше зубов

Родился король конструкторов

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 124800
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 20619
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 16875
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 12843
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 9729
Общество
Украинец заразился коронавирусом
Украинец заразился коронавирусом Просмотров: 126
Зрителя не обманешь: Марина Круть рассказала об участии в нацотборе Евровидения
Зрителя не обманешь: Марина Круть рассказала об участии в нацотборе Евровидения Просмотров: 522
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 909
Реванш режима Януковича: семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
Реванш режима Януковича: семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому Просмотров: 567
Активисты привели на кладбище маршрутчика, который выгнал детей героя АТО
Активисты привели на кладбище маршрутчика, который выгнал детей героя АТО Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
"Дело Шеремета" бьет по президенту Зеленскому
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
Голосов: 48713
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua