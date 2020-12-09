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понедельник, 14 декабря 2020 20:23

Рассказали, как МП с помощью шантажа удерживает общины в своей юрисдикции

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Рассказали, как МП с помощью шантажа удерживает общины в своей юрисдикции
Александр Саган: со временем Московская патриархия в Украине будет ограничена только этническими русскими или теми, кто принципиально не видят себя в другой церкви. Фото: Тарас Подолян

Многие документы по переходу общин блокируются в судах. Часть не вышла даже из органов государственных учреждений.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган, комментируя процесс перехода общин к Православной церкви Украины.

"Некоторые общины хотели перерегистрироваться еще в 2019 году, однако до сих пор не могут завершить начатое. Переход очень бюрократизированный. Правила прописаны туманно. Этим пользуется Московский патриархат, в частности оспаривает правомерность и правомочность некоторых сборов, ищет зацепки в протоколах голосования. РПЦ в Украине представляет свои протесты чуть ли не на каждый переход, пытаясь через суд остановить его", - объясняет эксперт.

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По его словам, в 2018-м ожидали, что общин, которые перейдут, будет значительно больше.

"Даже письмо к Константинопольскому патриарху о необходимости предоставления автокефалии подписали 12 иерархов Московского патриархата. А на Объединительный собор пришли только двое, что только подтверждает силу давления и запугивания, которые были применены против этих людей. Но не стоит терять оптимизм. Со временем Московская патриархия в Украине будет ограничена только этническими русскими или теми, кто принципиально не видят себя в другой церкви. Ведь нет логики в том, чтобы украинцы, имея свою признанную православную церковь, находились под влиянием ментально и идеологически чужой структуры", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

Около 600 общин перешли из-под юрисдикции УПЦ МП к ПЦУ за два года.

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Дата
14
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