Расплачивается пальцами за покупки - как живет уникальный украинец с чипами под кожей

Восемь чипов вживил себе под кожу українець Павел Клец. С их помощью может руками открывать домофон в подъезде, оплачивать покупки через терминалы, разблокировать компьютер, открывать собственный сейф.

Первый установил себе два года назад, рассказал мужчина Gazeta.ua.

"Это малоизвестная сфера. Приходится самостоятельно методом экспериментов узнавать что-то и собирать информацию. Я общаюсь с интересными людьми - врачами, специалистами сферы электроники. Лет восемь назад увидел у девушки магнит в пальце. Заинтересовало, какие чувства это дает, как работает и влияет на организм", - сказал Клец.

Автор: Лилия Мыцко 26 мая зафиксировали новый национальный рекорд.

Устройства имеют вид микросхемы с маленькой антенной. Вводят их с помощью шприца. По функциональности все чипы универсальные. Человек поднимает руку к считывателю и он запоминает один из чипов, подвязывает его данные в систему.



"Чипы взаимозаменяемы. Одно устройство может помочь расплатиться в магазине, открыть дверь, разблокировать компьютер. По желанию их можно выводить. Чипы - это пассивные устройства, которые невозможно отследить. Данные из них нигде не отображаются. Их невозможно отследить на расстоянии. Даже металлоискатель в аэропорту не видит эти устройства из-за малых размеров", - сказал киевлянин.

Новые устройства вживлять не планирует.

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"К сожалению, в Украине человек не может прийти в метро и попросить пополнить карточку для поездок через чип, кассир просто не поймет. Хотя в Стокгольме, например, это нормальная практика и так делает большинство. В Европе это распространено. Гость приходит в спортзал без карточки или браслета, а просто применяет для идентификации вживленное устройство", - пояснил Клець.

Павел Клець с женой Марией воспитывают троих детей.

"Все страхи у людей относительно чипов - появляются из-за отсутствия информации. Хотя большинство людей в Украине относятся к этим устройствам спокойно. Как это что-то обыденное. Кассир в супермаркете относится спокойно, когда рассчитываюсь", - добавил Павел.

В России разрабатывают федеральную программу, которая должна позволить людям с помощью имплантированных в мозг микрокомпьютеров управлять внешними устройствами и получать от них информацию. Для ее разработки при Минобразования РФ создали специальную рабочую группу. Программа рассчитана до 2029 года.