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четверг, 26 июля 2018 22:25

Раскопали массовое захоронение воинов УПА

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Раскопали массовое захоронение воинов УПА
На Тернопольщине нашли массовое захоронение воинов УПА. Фото: Мemory.gov.ua

На Тернопольщине в окрестностях Шумска раскопали массовое захоронение членов ОУН и воинов УПА.

Археологи нашли 14 останков, эксперты предполагают, что захоронения появилось в 1946-1947 годах. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Расследование с поиском массового захоронения воинов Украинской повстанческой армии и членов Организации украинских националистов на Тернопольщине провели работники мемориально-поискового предприятия "Судьба" совместно с УИНП.

У исследователей есть информация, что после Второй мировой войны советская власть свозили в Шумск воинов УПА и оуновцев, которые погибли в столкновениях с большевиками в окрестных лесах, тела для идентификации клали у райотдела милиции. После чего их вывозили за город и сбрасывали в старые окопы, вероятно времен Первой мировой войны.

Местные жители также подтверждают это тверждение. Они рассказали, что после этого с земли торчали останки человеческих тел - руки, ноги, ботинки. Захоронение впоследствии засыпали.

Захоронение именно воинов УПА подтвержу и артефакты, найденные на месте раскопок.

"Нашли алюминиевый крестик, пуговицы военных мундиров немецкой и советской армий, гражданские пуговицы, расческа, карманный ножик. Конечно, многого не могло быть, потому что карманы воинов перед захоронением сильно почистили", - рассказал заместитель директора КП "Судьба" по поисковой работе Владимир Харчук.

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Найденные останки осмотрит судмедэксперт, после этого их торжественно перезахоронят на кладбище.

"Обнаружение захоронений участников освободительного движения - важное направление нашей работы. Каждый, кто отдал жизнь за нашу свободу, должен быть отмечен государством, независимость которого именно они сделали реальностью. Это наша обязанность и перед нашими предками и перед нашими потомками. Потому что только там где помнят погибших есть те, кто защищает живых ", - подчеркнул глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

10 древних захоронений обнаружили археологи у средневековой церкви на острове Сицилия у Италии. Предполагают, что останки принадлежат потомкам викингов.

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