Раненая ехидна и Разумков в Бельгии – интересные фото недели

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными фотографиями уходящей недели.
Гигантский контейнеровоз попал на мель в Суэцком канале, Египет.
Архитектор Кристина Вентура осматривает руку статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. По случаю 90-летия установления скульптуры происходит ее реставрация.
Картина Пабло Пикассо, выставленная в помещении аукциона Bonhams в Лондоне, Великобритания. Работу показывают в разных странах, прежде чем продать на торгах. Ориентировочная цена – 10–15 миллионов долларов.
Подростки позируют рядом с художественной инсталляцией "Поглощенные светом" в Ливерпуле, Великобритания. 11 объектов изготовили местные и зарубежные художники, образовав 2-километровую "Тропу реки света". Она будет работать в течение двух недель с 18:00 до 22:00. Акция приурочена годовщине первых карантинных ограничений в связи с пандемией Covid-19.
Врачи оказывают помощь раненой ехидные в больнице дикой природы Байрон-Бей, Австралия. Животное нашли на дороге. В результате нескольких дней дождей в штате Новый Южный Уэльс произошли наводнения. Чтобы избежать воды, ехидны и вомбаты выходят на трассы, где часто попадают под автомобили.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствуются в Брюсселе, Бельгия. Руководитель украинского парламента начал рабочий визит в Королевство Бельгия.
Сотрудники клининґовои компании отмывают фасад Офиса президента в Киеве. Здание разрисовали во время акции протеста в поддержку арестованного Сергея Стерненка.
Акция протеста украинских предпринимателей против ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19 в Киеве.
Работники служб доставки в очереди в магазин в Киеве. Столица находится в "красной" зоне вследствие пандемии Covid-19. Кафе работают только на доставку.
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