Раненая ехидна и Разумков в Бельгии – интересные фото недели

Предлагаем ознакомиться с самыми интересными фотографиями уходящей недели.

Гигантский контейнеровоз попал на мель в Суэцком канале, Египет.

Автор: SUEZ CANAL AUTHORITY / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Архитектор Кристина Вентура осматривает руку статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия. По случаю 90-летия установления скульптуры происходит ее реставрация.

Автор: REUTERS / Pilar Olivares

Картина Пабло Пикассо, выставленная в помещении аукциона Bonhams в Лондоне, Великобритания. Работу показывают в разных странах, прежде чем продать на торгах. Ориентировочная цена – 10–15 миллионов долларов.

Автор: Nicky J Sims / Getty Images

Подростки позируют рядом с художественной инсталляцией "Поглощенные светом" в Ливерпуле, Великобритания. 11 объектов изготовили местные и зарубежные художники, образовав 2-километровую "Тропу реки света". Она будет работать в течение двух недель с 18:00 до 22:00. Акция приурочена годовщине первых карантинных ограничений в связи с пандемией Covid-19.

Автор: Christopher Furlong / Getty Images

Врачи оказывают помощь раненой ехидные в больнице дикой природы Байрон-Бей, Австралия. Животное нашли на дороге. В результате нескольких дней дождей в штате Новый Южный Уэльс произошли наводнения. Чтобы избежать воды, ехидны и вомбаты выходят на трассы, где часто попадают под автомобили.

Автор: James D. Morgan / Getty Images

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ приветствуются в Брюсселе, Бельгия. Руководитель украинского парламента начал рабочий визит в Королевство Бельгия.

Автор: Андрій Кримський / УНІАН

Сотрудники клининґовои компании отмывают фасад Офиса президента в Киеве. Здание разрисовали во время акции протеста в поддержку арестованного Сергея Стерненка.

Автор: Олександр Синиця / УНІАН

Акция протеста украинских предпринимателей против ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19 в Киеве.

Автор: Andrei Ratmirov / TASS via Getty Images

Работники служб доставки в очереди в магазин в Киеве. Столица находится в "красной" зоне вследствие пандемии Covid-19. Кафе работают только на доставку.

Автор: Сергій Старостенко