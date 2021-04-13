Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста

Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста, является одним из 5 столпов ислама. В течение Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Дата события меняется. Продолжительность составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. Он короче Григорианского на 11 суток. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.

Рамадан 2021 наступит вечером 13 апреля и продлится до 12 мая. Эти 30 дней станут периодом духовного перевоплощения для последователей ислама. На следующий день после Рамадана отмечается Ураза-байрам, который в 2021 году выпадает на 13 мая.

Рамадан - 9-й месяц мусульманского календаря. Согласно верованиям мусульман, пророком Мохаммедом во время его духовного уединения в пещере Хира были открыты первые стихи Корана. Считается, что во время Рамадана ворота рая открываются, тогда как двери ада - закрыты. В этот период мусульмане концентрируются на своей вере, проводят ежедневную 5-кратную молитву - намаз и делают пожертвования нуждающимся. Период целиком посвящается познанию Аллаха и Корана.

В Рамадан нельзя употреблять пищу и питье между восходом и заходом солнца, нельзя курить или нюхать табак. Нужно воздерживаться от интимной близости. Нарушение поста считается грехом. Поэтому с 13 апреля стоит ответственно относиться ко всем его правилам. Если человек нарушит их, после Рамадана необходимо восполнить количество пропущенных дней. Если верующий нарушил обычаи случайно, это не считается нарушением.

Пост должны соблюдать все совершеннолетние мусульмане, которые осознают свои поступки и кому позволяет физическое здоровье. От соблюдения поста освобождаются, беременные и женщины, которые кормят младенцев, дети младше 7 лет, больные и люди пожилого возраста, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, - например, воины и путешественники.

Фото: pixabay.com

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На фоне роста количества городов с высоким риском заражения Covid-19 в Турции вернут карантин выходного дня. Во время священного исламского месяца Рамадан, который продлится с 13 апреля по 12 мая, будет действовать тотальный локдаун в выходные. Рестораны будут предлагать еду только с доставкой или на вынос. Продолжит действовать и комендантский час с 21:00 до 05:00.