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воскресенье, 06 марта 2022 21:02

Спецтема: Война России против Украины

Ракетный обстрел Винницы: люди до сих пор находятся под завалами

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Ракетный обстрел Винницы: люди до сих пор находятся под завалами
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту под Винницей. Фото: ukrinform

В результате ракетного удара по винницкому аэропорту шесть человек до сих пор находятся под завалами админздания.

Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщает мэр Винницы Сергей Моргунов, передает "24 канал".

Под завалами сейчас находятся работники аэропорта:
- Секретный Николай – 1960 года;
- Кравчук Александр – 1971 года;
- Мельничук Александр – 1991 года;
- Кондратьев Александр – 1991 года;
- Хижук Алексей – 1996 года;
- Дращ Александр – 1975 года рождения.

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Об их состоянии информация пока отсутствует. 7 марта обещают предоставить более точную информацию.

"Раньше Винничане пренебрегали сигналом воздушной тревоги", - отметил Моргунов.

Он надеется, что теперь горожане будут серьезно относиться к сиренам и будут идти в укрытие.

6 марта около 13:35 оккупанты атаковали аэропорт и военную часть в селе Гавришевка Винницкой области. Россияне выпустили восемь ракет. Возник пожар.

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