Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы

Фото: instagram.com/cimkedi

Архитектор Йенер Торун снимает кварталы Стамбула, чтобы показать его другую сторону.

Большинство фотографий из турецкой столицы показывают древнюю турецкую архитектуру - богато украшенные мечети. Фото, которыми Йенер делится в Instagram наполнены яркими цветами и современной геометрией жилых кварталов.

"Я хотел задокументировать другую, менее известную часть Стамбула, чтобы развеять одномерное и ориенталистичное восприятие города. Даже те, кто живет здесь очень давно, не могут поверить, что эти снимки сделаны в Стамбуле", - говорит Торун.

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196 лет назад свет увидела первая фотография. Ее назвали "Накрытый стол". Автором первого фотографического изображения стал Ньепс, но первое фото не сохранилось.