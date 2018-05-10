Радикальных изменений не будет, но немного похолодает: синоптики уточнили прогноз

Автор: Depositphotos Повышенное атмосферное давления формировать погоду в ближайшее время

В Украине в четверг, 10 мая, погода кардинально не изменится, однако температура немного снизится.

На погоду большей части территории страны начнет влиять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, лишь ночью в восточной части без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях дождь, гроза, температура ночью +12...+14°, днем около +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины местами дождь. Температура ночью +11...+13°, днем +20...+22°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В центре Украины дождь, температура ночью +12...+14°, днем около +23...+25°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины дождь, гроза, ночью +12...+14°, днем +22...+24°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины гроза, температура ночью +13...+15°, днем около +21...+23°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 10 мая местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+15°, днем +22...+24°.