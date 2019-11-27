Ради спасения львовского музыканта приглашают на благотворительный концерт

Благотворительный концерт ради спасения музикана Петра Чайковского состоится во Львове. Фото предоставлено организаторами

2 декабря в 17 часов во Львовской национальной филармонии состоится благотворительний концерт.

Событие организуют ради спасения жизни и поддержки музыканта Петра Чайковского.

Музыку можно будет послушать бесплатно, вход на мероприятие свободный. Посетив ее, каждый сможет поддержать музыканта и пожертвовать средства для его лечения.

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На сцене филармонии выступят Марко Комонько (скрипка), Phoenix String Quartet, Lemberg Symfonietta. Дирижировать Роман Кресленко. В их исполнении прозвучат композициви П.Чайковского, Е.Елґара и А.Пьяццолы.

Диагноз: Помирнодиференцийованная аденокарцинома сигмовидной кишки cT3NM1, G2 вторичное поражение печени и медиастенальной лимфоузлов ОБП, ОМД.

Курс лечения начал в клинике "Лисод"

предыдущая цена первого блока химиотерапии 810 тыс. грн или $ 32 тыс.

Реквизиты для помощи:

4149 4991 3137 0320

Чайковский Петр Борисович

карта Приват (в заметке указывайте: на лечение)

счет: 26205879147389

IBAN UA763052990000026205879147389

ИНН 2771712616

SWIFT code: PBANUA2X

Chaykovskyy Petro

Подробная информация о событии по ссылке: https://philharmonia.lviv.ua/event/%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d1% 8c% d0% ba% d0% b8% d0% b9-% d0% b4% d0% bb% d1% 8f-% d1% 87% d0% b0% d0% b9% d0% ba% d0% be% d0% b2% d1% 81% d1% 8c% d0% ba% d0% be% d0% b3% d0% be /

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