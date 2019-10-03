Рада увеличила штраф за отказ в бесплатном проезде

Штраф увеличили до 850 грн. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан".

За документ проголосовали 303 нардепа, передает РБК-Украина.

Безосновательный отказ перевозчиков от предусмотренной законом льготной перевозки граждан обусловлена ​​недостаточно жестким наказанием за это, говорится в пояснительной записке. Административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан составляет 8 тысяч рублей - 136 грн.

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Законопроект поднимает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. В первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Верховная Рада 231 голосом поддержала в первом чтении закон, ужесточающий ответственность водителей и предпринимателей-перевозчиков за безосновательный отказ в льготной перевозке ветеранов, а также лиц с инвалидностью.