Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента

15 декабря 2000 остановили работу ЧАЭС. Фото: chnpp.gov.ua

15 декабря исполнилось 20 лет с того дня, когда в Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская атомная электростанция.

По приказу президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа в 13 ч. 17 мин. реактор энергоблока №3 остановили навсегда.

Решение об окончательной остановке энергоблока №1 приняли 30 ноября 1996-го, энергоблока №2 - 15 марта 1999 года, энергоблока №3 и окончательном закрытии ЧАЭС принял Кабинет Министров Украины 29 марта 2000-го.

Причиной таких действий стали обязательства Украины перед мировым сообществом, зафиксированных в Меморандуме о взаимопонимании между правительством Украины, правительствами стран Большой семерки и комиссией Европейского сообщества по закрытию Чернобыльской АЭС. Меморандум подписали 25 декабря 1995 года.

Разрушенный в 1986 году реактор содержал 66 т расплавленного ядерного топлива и 37 т радиоактивной пыли, несмотря на построенный защитный "саркофаг", продолжал излучать радиацию. Стоимость нового защитного сооружения, которое должно более надежно защитить окружающую среду, оценивается в $758 млн.

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После аварии, в период с 1986-го по 2000 год, Чернобыльская АЭС выработала 158,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии. В доаварийный период с 1977-го по 1986 год - 150,2.

На момент закрытия на ЧАЭС работало 9 тыс. человек. Сейчас количество рабочих составляет менее 2,4 тыс. человек.

О дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла договорилась Чернобыльская АЭС с Корейским институтом исследований атомной энергии. Соответствующее соглашение недавно подписали на Чернобыльской АЭС,