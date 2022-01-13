Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 3168
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 828
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2340
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3357
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1629
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3015
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32085
Фото
Все фото
7
5
5
16
10
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник &quot;Січ-2-30&quot;
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество
Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество
Видео
Все видео
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 549
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 513
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 630
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 15:24

Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста

  Комментировать
Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста
Контролировать норму непосредственно могут сами соискатели. Фото: pixabay.com

В Украине с 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе.

Отныне работодателям грозит 65 тыс. грн штрафа в случае предложения работы только лицам определенного пола, а также выдвижении ряда требований к ним, сообщает правительственный портал.

"В случае нарушения работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке", - говорится в сообщении.

Согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата о:

- возрасте;

- поле;

- национальности;

- месте жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Требуется бухгалтер, девушка до 50 лет, высокая, худая" - за это объявление оштрафовали работодателя

Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения, жалобу можно подать в Государственную службу труда.

В то же время есть исключения. Новые требования не касаются случаев, определенных законодательством, касающихся специфической работы, которую могут выполнять исключительно лица определенного пола.

Правительство Украины поддержало законопроект по усовершенствованию правового регулирования и запрета дискриминации работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 1 Просмотров: 21610
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 14175
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10593
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 7686
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами Просмотров: 6984
Общество
Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии
Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии
8
 Просмотров: 216
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 297
Морская пехота и береговая артиллерия способны противостоять врагу - командующий
Морская пехота и береговая артиллерия способны противостоять врагу - командующий Просмотров: 108
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
7
 Просмотров: 630
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
3
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
1
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше
Голосов: 58160
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть