Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста

В Украине с 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе.
Отныне работодателям грозит 65 тыс. грн штрафа в случае предложения работы только лицам определенного пола, а также выдвижении ряда требований к ним, сообщает правительственный портал.
"В случае нарушения работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке", - говорится в сообщении.
Согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата о:
- возрасте;
- поле;
- национальности;
- месте жительства.
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Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения, жалобу можно подать в Государственную службу труда.
В то же время есть исключения. Новые требования не касаются случаев, определенных законодательством, касающихся специфической работы, которую могут выполнять исключительно лица определенного пола.
Правительство Украины поддержало законопроект по усовершенствованию правового регулирования и запрета дискриминации работающих женщин во время беременности, родов и вскармливания ребенка.
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