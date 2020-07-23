Работник СБУ "подрабатывал" продажей оружия и боеприпасов

Работник СБУ наладил продажу оружия гражданским. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований, Главного управления внутренней безопасности СБУ и военной прокуратуры разоблачили работника одного из киевских подразделений СБУ на продаже боеприпасов.

По предварительной информации, сотрудник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1,2 тыс. патронов калибра 5,45 мм на сумму 1,5 тыс. долларов США.

22 июля подозреваемого работника СБУ задержали во время сбыта очередной партии патронов и 2 гранат.

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Во время обыска по месту его жительства, а также в одном из хранилищ в Харькове, обнаружено и изъято 3,5 тыс. патронов, автомат "АКС-74" и 2 боевые гранаты.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее стало известно о задержании сотрудниками ГБР работника центрального аппарата СБУ, который занимался сутенерством. Он систематически требовал плату за "крышевание" от женщин, оказывающих интимные услуги, а также обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств — за что тоже получал от них деньги.