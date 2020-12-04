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пятница, 04 декабря 2020 18:18

Работающим на Пальчевского во время выборов не заплатили - СМИ

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Работающим на Пальчевского во время выборов не заплатили - СМИ
Фото: Facebook

Под зданием Киевсовета митингующие требовали, чтобы экс-кандидат в мэры столицы Андрей Пальчевский вернул им деньги за работу на выборах. Однако таких же протестов почему-то не наблюдается под офисами компаний застройщика Вадима Столара, хотя именно он был спонсором избирательной кампании Пальчевского, о чем неоднократно сообщалось в журналистских расследованиях.

"Спонсорский пакет" Пальчевскому оценивался в несколько миллионов долларов. По сообщению журналистов, рассчитывая на победу Пальчевского на выборах, Столар собирался увеличить свое влияние на строительный рынок Киева. Ради этого он не жалел никаких ресурсов, в частности, Пальчевский постоянно появлялся в эфире телеканала KyivLive, который спонсируется Столаром, а в начале осени, журналисты "Bihus.info" несколько раз видели, как политтехнолог Сергей Влащенко, который сотрудничает со Столаром, регулярно приезжает в дом Пальчевского на Печерске. Кроме того, были потрачены рекордные суммы на наружную рекламу и продвижение в социальных сетях.

Стоимость Facebook-рекламы рейтинга, в котором Пальчевскому пророчили второе место на выборах, на рынке оценивали более чем в $ 10 тыс. А на продвижение страницы в Фейсбуке с января по август 2020 - 22000 долларов.

Но Столар такую ​​щедрость может себе позволить, ведь по сообщению "Экономической правды", он контролирует четыре компании по строительству жилья. В частности, компании "bUd development", "bUd capital", "ENSO", "IB Alliance". Он является совладельцем бизнес-центра 101 tower и КУА Гарантия. Так что, логичнее предположить, что свои деньги обманутые участники митинга должны требовать именно здесь.

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