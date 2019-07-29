Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков

Фото: Елена Билоус

В Вышгороде Киевской области 10 лет как ежедневно кормят комплексными обедами тех, кто в этом нуждается. Владелица кафе "Кирпулька" Светлана Свистун и работник местного филиала "Красного креста" Раиса Кравченко своими силами организовали социальное питание. Они рассказали Gazeta.ua о своей инициативе.

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"В городе была организация, которая кормила пожилых людей за деньги благотворителей. Потом деньги перестали давать и все закончилось. Но ко мне в кафе продолжали приходить.Я то тому дам, то этому дам, - вспоминает Светлана, - Потом патронажная сестра из "Красного креста" мне говорит "Мы умираем. Люди приходят, а мы ничем не можем помочь". А я ей сказала, что у меня часто обеды остаются, и я могу отдавать их. Мы начали 5, 7, а теперь смотри как много людей".

Сейчас в кафе у Светланы каждый день готовят 20 обедов для старичков и всех, кто нуждается в бесплатной еде. Независимо, есть ли праздники или нет. Всегда для людей готовы 20 обедов.

Автор: Елена Билоус Владелица кафе "Кирпулька" Светлана Свистун отдает бесплатно 20 обедов ежедневно

Обедать приходят разные люди. Есть постоянные посетители такие как Галя, Наташа, с ДЦП, слепые, глухие. А новеньких кормят по графику. Очень много раковых больных, которым нужно хорошее питание.

"А у меня вся еда отличная. Если котлетка - то из мяса, если суп, то это все натуральное, домашнее. На все продукты, которые мы используем, есть документация. Проверяющие каждый месяц приходят, берут мазки, - отмечает Светлана, - Кормить людей - хорошая работа, если ее делать добросовестно и правильно. Мы готовим как для себя. В "Кирпульку" приходят мои дети, внуки и они могут взять все. Потому что знают - что это приготовлено для себя, для людей".

Автор: Елена Билоус Люди сами выбирают из меню кафе, что именно хотят на обед

Для бесплатных обедов Светлана готовит то, что есть. Бывает картошка, макароны, гречка. Люди сами приходят выбирать. В одном пакете может быть борщ с макаронами и котлетой, а в другом суп, с гречкой и отбивной. Сегодня, например, был борщ и суп с пельменями.

"У "Красного креста" раньше было две патронажные сестры. 10 лет они постоянно развозили эти обеды. Летом и зимой. У нас много лежачих больных, и вот это они таскают по домам. А дома старые, без лифтов, - рассказывает Светлана, - Сейчас финансирование сократили и осталась только одна Рая. Это очень тяжелая работа. Они ведь уже не девочки, им по 60 лет. А молодежь сюда не запрешь. Когда ты приходишь в квартиру и видишь, что лежит бабка, у которой грязь, им нужно помочь, накормить, убрать".

Автор: Елена Билоус Раиса носит обеды бабушкам и лежачим больным примерно раз в 3 месяца

В день съемки, Раиса принесла обед Валентине Исааковне. Ей обеды приносят постоянно. У нее погибли дети, потом внук. Она полностью глухая. И осталась без родственников.

№Я пишу ей на бумажке. Пустой стол в комнате, стул, портрет внука и ничего больше. Так люди живут. Ничего нет. Нищая полностью, - рассказывает Раиса, - Есть еще девочка Валя с ДЦП. Неблагополучная семья была. Мама рожала дома, при родах умерла. Папа тоже недавно умер. Она такая молодец, закончила школу, сейчас учится в институте, вечером подрабатывает на компьютере что-то там делает. Ей же нужно платить за квартиру. Сама добилась всего".

Автор: Елена Билоус В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов.

И сама Раиса работает не от хорошей жизни. Ее пенсии в 2 100 грн не хватает на жизнь.

"За квартиру плачу 1300 грн, на лекарства 600. Я уже много лет инсулинозависимый диабетик. На что я должна жить? Я младшая патронажная сестра. так зарабатываю еще 4000 грн. Я должна работать. У меня вторая группа инвалидности, чернобылец, это не пенсия, это позорище. Мне 65 лет и я должна ходить, носить обеды, до последнего. А я ведь не только обеды ношу. Я еще на складе работаю, - делится Раиса, - Но я не жалуюсь ни на что, мне нужно работать. Бывает, сахар 30, а я на работе. У меня есть дети, две дочки, они тоже выживают. Такая сейчас жизнь".

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В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов. Сейчас есть определенная система - один месяц приносят обеды, три месяца перерыв. Все понимают и благодарны организации Красный Крест, кафе "Кирпулька" и Раисе.

Автор: Елена Билоус 20 обедов готовы ежедневно, в любую погоду или праздники

"Даже если бы и было 80 обедов, я бы физически не смогла с ними справиться, - отмечает Раиса, - Самая большая проблема - отсутствие пандусов и высокие бордюры. Приходится постоянно поднимать тачку. У нас на 9м этаже живет Наташа, иногда не работает лифт, поднимаюсь с тачкой и обедами на 9 этаж. Как я могу оставить тачку внизу, когда нужно минимум 5 минут - подняться, раздать, пустые банки забрать? На улице они летом сидят, а зимой по квартирам. Лежачие, например, всегда в квартире. Я ношу всем по квартирам".

Молодая мама делает украшения из лент и на все деньги от продажи отдает на лечение детям. Тогда из 200 гривен можно сделать 1000 гривен. И это беспроигрышный вариант благотворительности - люди помогают и получают украшение.