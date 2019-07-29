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вторник, 30 июля 2019 16:34

Работаем без выходных и праздников - под Киевом организовали бесплатные обеды для стариков
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Не хватает волонетрив, которые могли бы помогать розность еду по квартирам и помогать убирать в старичков
Фото: Елена Билоус
В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов.
20 обедов готовы ежедневно, в любую погоду или праздники
Валентине Исааковна приносят еду постоянно. У нее погибли дети, потом внук. Она полностью глухая
Люди сами выбирают из меню кафе, что именно хотят на обед

В Вышгороде Киевской области 10 лет как ежедневно кормят комплексными обедами тех, кто в этом нуждается. Владелица кафе "Кирпулька" Светлана Свистун и работник местного филиала "Красного креста" Раиса Кравченко своими силами организовали социальное питание. Они рассказали Gazeta.ua о своей инициативе.

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"В городе была организация, которая кормила пожилых людей за деньги благотворителей. Потом деньги перестали давать и все закончилось. Но ко мне в кафе продолжали приходить.Я то тому дам, то этому дам, - вспоминает Светлана, - Потом патронажная сестра из "Красного креста" мне говорит "Мы умираем. Люди приходят, а мы ничем не можем помочь". А я ей сказала, что у меня часто обеды остаются, и я могу отдавать их. Мы начали 5, 7, а теперь смотри как много людей".

Сейчас в кафе у Светланы каждый день готовят 20 обедов для старичков и всех, кто нуждается в бесплатной еде. Независимо, есть ли праздники или нет. Всегда для людей готовы 20 обедов.

Автор: Елена Билоус
  Владелица кафе "Кирпулька" Светлана Свистун отдает бесплатно 20 обедов ежедневно
Владелица кафе "Кирпулька" Светлана Свистун отдает бесплатно 20 обедов ежедневно

Обедать приходят разные люди. Есть постоянные посетители такие как Галя, Наташа, с ДЦП, слепые, глухие. А новеньких кормят по графику. Очень много раковых больных, которым нужно хорошее питание.

"А у меня вся еда отличная. Если котлетка - то из мяса, если суп, то это все натуральное, домашнее. На все продукты, которые мы используем, есть документация. Проверяющие каждый месяц приходят, берут мазки, - отмечает Светлана, - Кормить людей - хорошая работа, если ее делать добросовестно и правильно. Мы готовим как для себя. В "Кирпульку" приходят мои дети, внуки и они могут взять все. Потому что знают - что это приготовлено для себя, для людей".

Автор: Елена Билоус
  Люди сами выбирают из меню кафе, что именно хотят на обед
Люди сами выбирают из меню кафе, что именно хотят на обед

Для бесплатных обедов Светлана готовит то, что есть. Бывает картошка, макароны, гречка. Люди сами приходят выбирать. В одном пакете может быть борщ с макаронами и котлетой, а в другом суп, с гречкой и отбивной. Сегодня, например, был борщ и суп с пельменями.

"У "Красного креста" раньше было две патронажные сестры. 10 лет они постоянно развозили эти обеды. Летом и зимой. У нас много лежачих больных, и вот это они таскают по домам. А дома старые, без лифтов, - рассказывает Светлана, - Сейчас финансирование сократили и осталась только одна Рая. Это очень тяжелая работа. Они ведь уже не девочки, им по 60 лет. А молодежь сюда не запрешь. Когда ты приходишь в квартиру и видишь, что лежит бабка, у которой грязь, им нужно помочь, накормить, убрать".

Автор: Елена Билоус
  Раиса носит обеды бабушкам и лежачим больным примерно раз в 3 месяца
Раиса носит обеды бабушкам и лежачим больным примерно раз в 3 месяца

В день съемки, Раиса принесла обед Валентине Исааковне. Ей обеды приносят постоянно. У нее погибли дети, потом внук. Она полностью глухая. И осталась без родственников.

№Я пишу ей на бумажке. Пустой стол в комнате, стул, портрет внука и ничего больше. Так люди живут. Ничего нет. Нищая полностью, - рассказывает Раиса, - Есть еще девочка Валя с ДЦП. Неблагополучная семья была. Мама рожала дома, при родах умерла. Папа тоже недавно умер. Она такая молодец, закончила школу, сейчас учится в институте, вечером подрабатывает на компьютере что-то там делает. Ей же нужно платить за квартиру. Сама добилась всего".

Автор: Елена Билоус
  В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов.
В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов.

И сама Раиса работает не от хорошей жизни. Ее пенсии в 2 100 грн не хватает на жизнь.

"За квартиру плачу 1300 грн, на лекарства 600. Я уже много лет инсулинозависимый диабетик. На что я должна жить? Я младшая патронажная сестра. так зарабатываю еще 4000 грн. Я должна работать. У меня вторая группа инвалидности, чернобылец, это не пенсия, это позорище. Мне 65 лет и я должна ходить, носить обеды, до последнего. А я ведь не только обеды ношу. Я еще на складе работаю, - делится Раиса, - Но я не жалуюсь ни на что, мне нужно работать. Бывает, сахар 30, а я на работе. У меня есть дети, две дочки, они тоже выживают. Такая сейчас жизнь".

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В программе благотворительного питания 80 человек и всего 20 обедов. Сейчас есть определенная система - один месяц приносят обеды, три месяца перерыв. Все понимают и благодарны организации Красный Крест, кафе "Кирпулька" и Раисе.

Автор: Елена Билоус
  20 обедов готовы ежедневно, в любую погоду или праздники
20 обедов готовы ежедневно, в любую погоду или праздники

"Даже если бы и было 80 обедов, я бы физически не смогла с ними справиться, - отмечает Раиса, - Самая большая проблема - отсутствие пандусов и высокие бордюры. Приходится постоянно поднимать тачку. У нас на 9м этаже живет Наташа, иногда не работает лифт, поднимаюсь с тачкой и обедами на 9 этаж. Как я могу оставить тачку внизу, когда нужно минимум 5 минут - подняться, раздать, пустые банки забрать? На улице они летом сидят, а зимой по квартирам. Лежачие, например, всегда в квартире. Я ношу всем по квартирам".

Молодая мама делает украшения из лент и на все деньги от продажи отдает на лечение детям. Тогда из 200 гривен можно сделать 1000 гривен. И это беспроигрышный вариант благотворительности - люди помогают и получают украшение.

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