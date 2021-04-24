Раб и мудак сім типов эмоционально деструктивных людей

Автор: предоставила Вера Валле

Писательница Вера Валле готовит к печати книгу "В поисках человека. Homo emoticus", в которой исследует феномен человеческой эмоциональности.

Автор поделилась с Gazeta.ua систематизацией типов людей, которых считает эмоционально деструктивными.

"Под деструктивным поведением я имею в виду практические проявления внутренней деятельности индивида, сознательно или бессознательно направленные на саморазрушение, разрушение общественных отношений, или такие, которые негативно влияют на других людей и их сообщества", - сказала она.

Консьюмерист - жертва чрезмерного потребления, которая стремится компенсировать неудовлетворенность жизнью путем овладения материальными объектами.

Гедонист - человек, поведение которого определяется ориентацией на удовлетворение и наслаждение как основную ценность.

Сенситивист - человек, склонный к чрезмерному застреванию в переживании негативной эмоции. Он глубоко переживает тревожные ситуации, чрезмерно оценивает риски, последствия и не может принять окончательное решение.

Тщеславный - человек, для которого чувство собственной ценности определяется в зависимости от оценки ее решений окружением.

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Раб - человек, ориентированный на освобождение от ответственности, который оправдывает свое бездействие внешними обстоятельствами и действиями других людей.

Манипулятор - человек, который стремится к утверждению власти над другими людьми путем применения техники воздействия на другого человека.

Мудак - человек, которому свойственно болезненное стремление к самоутверждению и тяга к злоупотреблению своими возможностями в ущерб другим. Часто проявляет агрессию по отношению к другим людям в результате завышения своего статуса.

Вера Валле – писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.