Пьяный мужчина пришел к врачу с мечом

Чоловік прініс в лікарню меч. Фото Нацполіції.

В Харьковской области пациент в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу с мечом типа "катана". Ним угрожал сотрудникам медучреждения.

Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа, передает BAGNET.

Полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя, которий прибыл в больницу, чтобы измерить давление. При этом он принес с собой предмет в виде меча.

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Семейный врач сделала замечание пациенту, но он начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.

Мужчина задержан. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

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