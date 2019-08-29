Пьяный мужчина пришел к врачу с мечом

В Харьковской области пациент в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу с мечом типа "катана". Ним угрожал сотрудникам медучреждения.
Сообщение о происшествии в помещении амбулатории в селе Высочиновка Змиевского района поступило в полицию 27 августа, передает BAGNET.
Полицейские задержали 59-летнего ранее судимого местного жителя, которий прибыл в больницу, чтобы измерить давление. При этом он принес с собой предмет в виде меча.
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Семейный врач сделала замечание пациенту, но он начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч.
Мужчина задержан. Ему грозит 7 лет лишения свободы.
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