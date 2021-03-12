"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах

Верховная Рада Украины приняла закон о повышении штрафов для водителей. Они должны усилить ответственность за превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии. Новые штрафы вступили в силу 17 марта.

Gazeta.ua спросила у людей, поможет ли новый закон навести порядок на дорогах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине изменят экзамены на водительские права

Автор: Gazeta.ua Владислав Малука уверен, что несмотря на закон водители будут давать взятки

Владислав Малука, 27 лет

Я считаю, что тот, у кого есть деньги, всегда откупится. Просто надо забирать навсегда права у нарушителей. Лично я соблюдаю правила как водитель. Пьяный никогда за руль не садился.

Александр Дорошенко, 53 года

Ничего не изменится, пусть хоть в долларах берут те штрафы. Те, кто постоянно нарушает, знают, как отмазаться. Дадут взятку, и суд замнет. Та и сами полицейские могут пользоваться этим, думаю. Будут говорить, что не хотите платить 17 тысяч, давайте договоримся на 5 тысяч "в карман".

Автор: Gazeta.ua Николай Стасяк считает, что нетрезвых водителей нужно наказывать жестче

Николай Стасяк, 44 года

Новый закон не поможет навести порядок на дорогах. Тех, кто пьет за рулем, надо расстреливать. Особенно прокуроров, полицейских и судей. А эти штрафы будут платить слесарь, безработные, многодетные мамы.

Николай Завгородний, 45 лет

На нарушителей надо искать управу. Сейчас на дорогах какой-то ужас, водители почти не умеют уважения друг к другу. Надеюсь, что большие штрафы хоть немного напугают, но для этого надо, чтобы несколько хорошо "влипли" и научили своим примером других. В прошлом году уже отдал 10 тысяч государству. Выпил бокал вина и сел за руль. Разбираться не стал, я же нарушил. Теперь думаю, что делаю.

Богдана Полищук, 28 лет

Я думаю, новый закон повлияет не на всех. Я бы скорее наказывала пешеходов, чем водителей. Потому что у нас люди переходят дорогу как угодно, есть те, кто передвигается вдоль дороги и мешает водителям. Или не надевают никаких светоотражающих элементов. Значительная часть ДТП происходит из-за пешеходов, которые же потом сами и страдают.

Автор: Gazeta.ua Богдана Полищук считает, что больше надо наказывать пешеходов

Юлия Радченко, 26 лет

Наказывать надо больше пешеходов. Они вообще теряют иногда связь с реальностью. Переходят на красный свет или идут посреди дороги, где машины в 4 ряда. Но еще хуже, когда и детей за собой тащат. Я чуть не сбила так одну с коляской. Из-за ее наглости еще бы и строк отсидела.

Сергей Кравченко, 28 лет

Я не уверен, но, возможно, водители будут более дисциплинированными. Хотя я думаю, надо действовать жестче. Например, сразу отбирать права и вообще не отдавать. Или создать исправительное учреждение для водителей, чтобы поняли, как надо ездить.

Сергей Бережной, 35 лет

Я думаю, что новый закон положительно повлияет на водителей. Но прежде чем пускать людей за руль, нужно, чтобы автошколы нормально учили. Не покупали права, а приходили и подробно усваивали ПДД.

Автор: Gazeta.ua Сергей Бережной утверждает, что автошколы должны нормально учить водителей

А вот по мнению эксперта общественной компании "Евро-патруль" Вячеслава Коновалова, новый закон не обеспечит желаемого эффекта.

"Безумных водители не испугает ни один штраф, потому что знают, что смогут избежать ответственности, - говорит Коновалов. - Зато стоит ждать обратного эффекта. Из-за жесткого наказания люди агрессивнее реагируют на полицию, будут привлекать дополнительно адвокатов. Соответственно, стражам порядка придется изрядно побегать по судам. Но хорошо придумали, увеличив срок рассмотрения апелляций с 3 месяцев до года. Так будет труднее затянуть дело и не платить штраф. Но найдут, как обойти. Чтобы навести порядок на дорогах, нужно работать с полицией. Правоохранители должны усилить контроль. Это помогли бы сделать камеры на дорогах. Аваков анонсировал 10 тысяч, а поставили лишь пару сотен. Хотя на самом деле есть много предложений от частных компаний установить видеонаблюдение на основе государственного партнерства. Деньги же за это просят возвращать постепенно небольшими суммами. Но Авакову не выгодно, потому что на этом хорошо продвигает свои коррупционные схемы".

В Украине отныне действуют более жесткие наказания за нарушение правил дорожного движения. Полиция уже задержала водителей, которые сели за руль пьяными. Они понесут наказание по новому закону.