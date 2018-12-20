Пьяные украинцы пытались прорваться через границу

Двое украинцев пытались прорваться в Беларусь. Фото: gpk.gov.by

Двое украинцев на легковушке пытались прорваться в Беларусь через пункт пограничного контроля.

Инцидент произошел в четверг, 20 декабря, в зоне ответственности Пинского пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Республики Беларусь.

"В пункте пропуска "Городище" неизвестные на автомобиле не выполнили законные требования сотрудников Госпогранслужбы Украины и на большой скорости продолжили движение в направлении Беларуси", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники оперативно передали информацию белорусским коллегам. Пограничный наряд заставы Речица, используя средства принудительной остановки, задержал автомобиль в пятидесяти метрах от пункта пропуска Верхний Теребежов.

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В автомобиле находились двое граждан Украины. По предварительной информации, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Власти Польши с нового года закроют пешеходный пункт пропуска в Угринове. Границу там можно будет пересечь только на автомобиле или автобусе.