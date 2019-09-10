Путин сейчас завидует Зеленскому: как показал себя президент за первые 100 дней

Леонид Швец: "Слуга народа" - это Зеленский. Фото: Сергей Старостенко

Недавно исполнилось 100 дней президентства Владимира Зеленского. За это время стало понятно, что он совершенно новое явление в украинской политике.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

""Слуга народа" - это Зеленский. Бренд, который нанес удар по конкурентам. В зарубежных поездках держится, не пасует. При этом все понимают, что пока он только учится. У него нет времени. Всем говорит, что надо действовать быстро. Мол я на один срок, времени нет. Это его манера. Тактически - буря и натиск. Такая тактика убивает политику. Что ему можно закинуть? Что нарушил регламент. Но из-за этого не получится Майдан. Его возможные потенциальные оппоненты сейчас в растерянности. Он яркое пятно, к которой приковано внимание, поэтому разговоры на обочине останутся незамеченными. Такого еще не было. Зеленский - это явление", - говорит Швец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными

"Путин сейчас завидует Зеленскому. У него нет такой поддержки, а главное - легальной. Никого не надо бить дубинкой, Зеленский и так может делать все, что захочет. Это и есть его самое большое достижение. Зеленский не экономист-реформатор. У него для этого ничего нет. Он политическая зонтик, который дает энергию и волю на преобразования. Мы должны думать о том, что будет после Зеленского. Можно провести прекрасные реформы, а затем дать заднюю. Должны быть готовы к следующим выборам, а не в растерянности, как в этот раз ", - добавил он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.