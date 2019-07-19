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пятница, 19 июля 2019 15:02

"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса

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&quot;Путин повысил ставки&quot; - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса
Александр Кочетков: модель поведения Путина - это бандюк с подворотни. Сначала пытается наехать на своих будущих оппонентов на переговорах. Смотрит на реакцию - испугаются или дадут отпор. Фото: Апостроф

Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех украинцев, живущих в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правовой информации РФ.

24 апреля этого года Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей "отдельных районов" Донецкой и Луганской областей. В новом указе слова про "отдельные районы" из документа исключили.

"Этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса", - заявили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. Решили в ответ упростить предоставление гражданства для этнических украинцев из дружественных стран и тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих государствах.

Путин повысил ставки. Хочет увидеть реакцию украинской власти и мира. Если ее не будет, продолжит свои провокации.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков.

Какой цели хочет достичь Кремль, раздавая российское гражданство жителям Донбасса?

- Кремль всегда имел желание полностью уничтожить Украину как независимое государство или ослабить наш суверенитет так, чтобы управлять внешней и внутренней политикой. Сейчас на фоне изменения украинского руководства должен быть новый раунд переговоров на высшем уровне в Нормандской формате. Поэтому Путин начинает активнее действовать. Модель его поведения - это бандюк с подворотни. Сначала пытается наехать на своих будущих оппонентов на переговорах. Смотрит на реакцию - испугаются или дадут отпор.

Решение России о выдаче паспортов на территории Донбассе - это повышение ставок. Кремль хочет доказать, что может делать все и ничего ему за это не будет. Мол, с ними все равно должны считаться и иди на уступки. Это хулиганская манера. Сначала решили упростить получение российского гражданства только на оккупированных территориях. Увидели, что острой реакции нет. И Путин повысил ставки - распространил этот упрощенный механизм на всю Донецкую и Луганскую область. Таким образом он фактически шантажирует мировое сообщество и Украину. Бряцает оружием и показывает, что может нарушать все нормы международного права.

Насколько эта ситуация опасна?

- Это очень угрожающе. Если не будет общей позиции между украинской стороной и западными партнерами, будут проблемы. Путин почувствует тотальную безнаказанность за свои преступления. Будет продолжать провоцировать цивилизационный мир. И с каждым разом его действия будут становиться все более угрожающими для Украины и Запада.

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Стоит бояться, что после этого решения на Донбассе начнется обострение ситуации под предлогом защиты тамошнего российского населения с соответствующими паспортами?

- Для российской власти не надо какого-то повода, чтобы начать наступление на Донбассе. Ей все равно, кого защищать - русскоязычных украинских, россиян с паспортами или без. Это - публичные отмазки. Если Путину взбредет в голову начать наступление, он это сделает. Хочет восстановить сферу влияния Советского Союза. Для волка не надо какой-то повод, чтобы съесть ягненка.

Украинцы на освобожденных и оккупированных территориях Донбасса хотят получить российские паспорта?

- Это предложение не будет иметь большой спрос. Но определенное количество людей точно захочет получить российское гражданство. Пять лет войны уничтожили экономическую ситуацию на Донбассе. Люди вынуждены выезжать на заработки. Некоторые из них с удовольствием ездят работать в Россию. А теперь имеют возможности делать это как граждане РФ, а не отмечаться каждые 90 дней.

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Какая должна быть наша реакция на идею Путина раздавать российское гражданство украинцам на Донбассе?

- Мы не просто должны давать жесткие и красивые ответы. Надо предложить мировому сообществу смысл защищать Украину. Разговоров о демократических принципах недостаточно. Надо говорить о деньгах. Европа и другие страны, поддерживающие санкции против Кремля, теряют финансовые ресурсы. Должны предложить план, как сможем хотя бы частично компенсировать эти потери. Например, открыть наши рынки, создать привлекательный инвестиционный климат. Надо объяснить миру, что поддерживать Украину выгодно. А сейчас мы попрошайничаем. Выпрашиваем у Запада дополнительных санкций, при этом увеличивая товарооборот с Россией. Очень важно реально прекратить экономические отношения между Украиной и РФ. Ведь выглядим хитрецами в глазах международного сообщества. Хотим, чтобы они с Россией не торговали, однако сами это делаем.

В Офисе президента Зеленского заявили, что планируют упростить получение украинского гражданства для этнических украинцев и тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих государствах. Это правильный шаг?

- Это может быть частью комплексной ответа. Но этого недостаточно. С другой стороны должны предоставлять наше гражданство тем иностранцам, кто приехал защищать Украину с оружием в руках. Также должны делать наше государство привлекательным для мира и демократически настроенных россиян.

Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины. Об этом в Твиттере написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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