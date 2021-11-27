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воскресенье, 28 ноября 2021 06:32

"Путин похож на Сталина. Бандиты всегда имеют что-то общее" - как тысячи людей почтили жертв Голодомора
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27 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов. В церквях разных городов и сел прошли панихиды за убитыми искусственным голодом. В 16:00 украинцы имели возможность приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу"

В Киеве жертв голода почтили возле Национального музея Голодомора-геноцида. Люди приходили со свечами, лампадами, цветами, колосьями пшеницы, калиной.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на скорбной акции. Пообщалась с людьми, чтобы узнать, затронул ли геноцид их предков и что для них означает сегодняшний день.


В парке "Вечной славы" саперы с собаками и полицейские обходят территорию. Вход в Национальный музей Голодомора-геноцида огражден черными лентами. На территорию, к мемориалу, посвященному погибшим украинцам - людей пропускают после прохождения металлоискателей. Меры пресечения правоохранители усилили, потому что ожидается приезд президента Владимира Зеленского.

Первой железные рамки проходит 73-летняя Татьяна Зима в длинном бежевом пальто с меховым воротничком. В руках держит охапку желтых колосков и гроздья красной калины.

- Хотели уничтожить украинцев благодаря Голодомору, - говорит женщина. – Тогдашнему режиму не нужен был дух Украины, а только земля. Было страшно. В центре вымирали семьями. Люди боялись говорить о голоде. Мне немного рассказывали дедушки, бабушка и мама. Моей семье повезли, и мы не пострадали от геноцида. Имели скот, мужчины были сильными.

Сегодня дух Украины пытается уже сломить президент России Владимир Путин, добавляет Татьяна Зима.

Голодомор – месть за свободу!

– Путин похож на Сталина. У всех бандитов есть что-то общее, - говорит. – В целом же в 1932 году мы получили голод не столько из-за восстания, а потому, что поверили людям из власти, которым нельзя было верить.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Подобные акции памяти жертв Голодомора прошли сегодня во многих украинских городах
Подобные акции памяти жертв Голодомора прошли сегодня во многих украинских городах

– Голодомор – месть за свободу! - раздается суровый мужской голос из колонок, стоящих на сцене.

К мемориалу подходит пожилой мужчина с картузом на голове. Ищет друга с которым пришли зажигать свечи.

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– Голодомор – это большая трагедия. Вымерло до 10 миллионов человек. Все сделали искусственно, – говорит Степан Томчук, 77 лет. – Это было сделано москалями. К счастью, из моих родных никто не пострадал. Но отец рассказывал, что очень много людей умерло. У соседей было восемь детей. Одна только дочь осталась. На нашей улице в общей сложности не стало 86 человек. Чтобы выжить украинцы ели крапиву, гнилой картофель, из растений делали калачики. Продукты прятали под соломенными крышами. Но мне рассказывали, что еду приходили искать. Везде смотрели. Были среди тех, кто забирал и местные, и кто-то из Московии. Даже в печки лезли горшки смотреть.
Враг у нас один – Российская Федерация
По воспоминаниям родителей мужчина знает, что умерших от голода забирала "гробарка" - специальная машина, которая ездила по улицам.

– Были люди, которые едва живые лежали. Так их не брали, - продолжает Степан Степанович. – Сам же я тяжело пережил голод в 1947 году. У меня было большое пузо, а ноги тоненькие. Правда, голод от засухи был. Враги его не делали. Сейчас же враг у нас один – Российская Федерация. Никак не успокоится, что мы имеем право на свободу. Что касается Донбасса, то там виноваты и наша предыдущая власть. Допустили к тому, что бедный народ тяжело работал, а князьки местные наживались.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами
Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами

Степан Степанович мечтает успеть увидеть состоятельную и счастливую Украину.

– Сейчас люди бедные. Пенсии и зарплаты маленькие. Мы привыкли терпеть. А руководство страны живет где-то на девятом этаже, - тянет высоко руку. – С другой стороны, мы были триста лет под польской шляхтой, а затем под московитами. За 30 лет независимости трудно все догнать. В генах у нас заложены голодоморы, репрессии. Поэтому и власть не можем себе выбрать нормальную. Зеленский хорош, но он еще не научился.

Киевляне и гости города несли цветы, колосья пшеницы, лампады и калину к мемориалу памяти жертв Голодомора
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой тоже почтили память замученных искусственным голодом украинцев
Подобные акции памяти жертв Голодомора прошли сегодня во многих украинских городах
В советское время наш народ пережил три искусственных голода. Кроме геноцида в 1932-1933 годах, голодоморы были еще в 1921-1923-м и в 1946-1947-м
Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов. В Киеве тысячи человек помянули погибших соотечественников возле Национального музея Голодомора-геноцида

В воздухе стоит запах жженого воска и ладана. Для совместной молитвы к мемориалу подходят священники Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В белых и красных ризах один за другим становятся по обе стороны памятника. Вокруг слышен шепот людей.

- Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, – повторяют губами молитву.

Солнце садится за горизонт, а всю площадь заполняет красный свет от зажженных лампадок. К памятнику "Девочки с колосками" медленным шагом в черных траурных одеждах направляются президент и первая леди.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Президент Владимир Зеленский с женой Еленой тоже почтили память замученных искусственным голодом украинцев
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой тоже почтили память замученных искусственным голодом украинцев

- Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 1922, 1923, 1946 и 1947 годах. И в самые страшные устроенные тоталитарным сталинским режимом 1932-1933 годы – годы Голодомора и геноцида, - говорит Владимир Зеленский. – В этот день мы полны эмоций и одновременно разорены. Украинцы чествуют миллионы своих погибших предков и молятся о их душах. Это были люди, оставшиеся без крошки хлеба, поколения без надежды. Можем ли мы когда-нибудь о них забыть? Ответ мы знаем - нет. Никогда и ни за что.

О Голодоморе много слышал от бабушки и деда. Они ели траву и корни, кору деревьев

С мрачным лицом в черном наряде к "Девочке с колосками" подходит нардеп Николай Тищенко. В руках несет букет красных роз, становится на одно колено и зажигает свечу.

- Это наша история, - говорит. - Это ратификация нашей нации. О Голодоморе слышал много от бабушки и деда, проживавших в селе Дымер Киевской области. Они ели траву и корни, кору деревьев. Не очень любили об этом вспоминать. Когда приходил к ним, бабушка всегда давала конфету и говорила: "Внучик, все будет хорошо". Сейчас я уже понимаю, что для нее означал эта конфетка. Она стала историей моей семьи.

Автор: Лилия МЫЦКО
  Киевляне и гости города несли цветы, колосья пшеницы, лампады и калину к мемориалу памяти жертв Голодомора
Киевляне и гости города несли цветы, колосья пшеницы, лампады и калину к мемориалу памяти жертв Голодомора

Под журавлями с крыльями в каменных столбах стоит семья - мама, папа и дочь. Смотрят вверх на огни от прожекторов и ждут, пока разойдется народ и будет возможность поставить лампадки.

48-летняя Светлана Мицюк ежегодно чтит с семьей жертв Голодомора. Ее бабушка от него пострадала.

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– Для меня это трагическое событие в истории семьи, – признается женщина. – Бабушка осталась сиротой в 10 лет. Ее мать, братья и сестры умерли от голода. Она каким-то чудом выжила и прожила до 82 лет. После смерти близких сама жила в доме. Говорила об этих временах со скорбью. Вспоминала, как готовила еду из того, что находили. Даже из листьев. Еду у них отбирали, искали в полу - стучали колышками по глине.

В могилы бросали не только мертвых, но и полуживых

– Могил бабушкиной мамы, братьев сестер - не осталось. Была какая-то общая яма у кладбища. Туда всех свозили. Этого места сейчас нет. Только примерно можно сориентироваться, где находится. Туда бросали не только мертвых, но и полуживых, вспоминала бабушка. Бросали и закапывали. Она часто говорила: "Страшнее голода – нет ничего". Хотя она войну пережила, - добавляет Светлана.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов. В Киеве тысячи человек помянули погибших соотечественников возле Национального музея Голодомора-геноцида
Сегодня в Украине чтят память жертв голодоморов. В Киеве тысячи человек помянули погибших соотечественников возле Национального музея Голодомора-геноцида

Ее дочь 23-летняя Марина о Голодоморе знает от прабабушки. В школе рассказывали не так много, признается.

- Было 6 лет, когда прабабушки не стало, - рассказывает девушка. - Больше всего запомнила то, как бабушка ела. Самый маленький кусочек хлеба хранила. Ценила продукты. Не так, как все сейчас.

Людей у Мемориала становится все больше. Повсюду ярким пламенем горят свечи. Огонь дрожит от теплого осеннего ветра. Мужчины и женщины становятся на колени и молятся.

"В СЕЛЕ БЫЛ КАНИБАЛИЗМ" - КРАЕВЕД РАССКАЗАЛ О ГОЛОДОМОРЕ ПОД КИЕВОМ

Во время Голодомора 1932-1933 годов погибли более 7 миллионов украинцев на территории УССР и 3 миллиона за ее пределами - на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Казахстане. Руководство СССР отрицало массовую смертность в Украине от голода и отказывалось от помощи других стран и диаспоры.

Это было продуманное преступление, ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина.

"Слышал маленький рассказ, что в деревне был каннибализм. Несколько раз маленьких детей использовали, чтобы спасти старших от голодной смерти. Зашли было в хату к какой-нибудь женщине. В печи что-то готовилось, а из горшка торчит детская рука. Как правило, это были младенцы. Ослабленные матери не имели возможности кормить их грудью", - рассказал о голоде 1932-1933 годов в селе Гнедин на Киевщине местный краевед Василий Галатенко.

Много о Голодоморе Василий Иванович слышал от матери, пережившей геноцид. Умерла в прошлом году в 96 лет.

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"Рассказывала, что у соседей была так называемая крупорушка (устройство для перетирания зерна. – Gazeta.ua), а зерна или отрубей была горсть. Прибавляли кору деревьев и смешивали. Из этого помола готовили что-то вроде хлеба", - продолжает Галатенко.

От голода в Гнедине умерли 137 человек, по исследованиям Василия Галатенко. Всего в селе проживало в то время около 2 тыс. человек.

"Если сравнивать с селами на Днепропетровщине или Полтавщине, то Гнедин пострадал не так сильно. Помогло выгодное географическое положение. Деревня располагается на берегу Днепра. Рядом - пойменные луга, где много озер, речушек. Это давало возможность людям подпитываться рыбой", – рассказал краевед.

В советское время украинский народ пережил еще два искусственных голода. В 1921-1923 годах от него скончались 3,5 млн человек, в 1946-1947 - 1,5 млн. человек.

Автор: Лилия МЫЦКО, видео: Дмитрий АНОХИН
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