Пункты вакцинации откроются на вокзалах всех областных центров

Уже вакцинировано 30% проводников поездов и в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое. Фото: Reuters

Пункты прививки против коронавируса будет развернуто на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах Украины. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах ... с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполя", - отметил министр.

Он уточнил, что за двое суток действия новых правил пассажирских перевозок перед посадкой в ​​поезда удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц.

По словам и.о. члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, пункты вакцинации, которые УЗ начала открывать на вокзалах с 21 октября, пользуются популярностью.

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"Каждый вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. По состоянию на сегодняшнее утро (23 октября - ред.) В наших пунктах сделано более 2 тыс. Прививок. Кроме того, они являются удобными для горожан, ведь, как правило, вокзалы находятся в местах с удобной транспортной развязкой ", - рассказал Перцовский.

Он отметил, что уже вакцинировано 30% проводников поездов и в ближайшее время эта цифра будет увеличена вдвое.

"С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольске, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном", - добавили в Укрзализныце.

В следующем году украинцы будут проходить повторный курс вакцинации от Covid-19.