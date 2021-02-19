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суббота, 20 февраля 2021 10:00

"Пуля попала в правую сторону и по диагонали прошла через все тело" - Василий Галамай рассказал об огнестрельном ранении на Майдане

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&quot;Пуля попала в правую сторону и по диагонали прошла через все тело&quot; - Василий Галамай рассказал об огнестрельном ранении на Майдане
Василий Галамай получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 года. Фото предоставлено Василием Галамай.

Львовянин Василий Галамай получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 у входа на станцию ​​метро Крещатик.

"Возле Октябрьского дворца увидел первую кровь, слышал со сцены, несут раненых. Для меня это происходило как длинная волнующая момент. Мы побежали вытаскивать ребят. Неподалеку от входа на станцию ​​метро Крещатик лежали раненые. Кто-то дал мне громкоговоритель и я пытался координировать действия людей. Направил, чтобы делали забор из щитов, по которым можно было бы протягивать раненых, а впереди создали дымовую завесу.

Вдруг щит за что-то зацепился, и я выбежал из-за прикрытия посмотреть, что случилось. Именно в этот момент меня подстрелили", - вспомнил Василий.

Пуля попала в правую сторону и по диагонали прошла через все тело. Она повредила таз, головку правого тазобедренного сустава, разорвала мочевой пузырь, сломала левую ногу.

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"Пуля шла с большой кинетической энергией, но можно сказать, мне повезло, что это был калибр 7,62. Если бы пуля была меньше, то бродила бы по телу, а так прошла почти навылет, остановилась буквально под кожей. Хорошо, что она сохранилась, потому что это доказательство по делу. Также снят на видео момент ранения. Там видно, что я не угрожал жизни и здоровью силовиков, а только пытался сделать барьер из щитов и помогать людям. Это один из прозрачно доказанных эпизодов следствия, что было безосновательно применено оружие ", - отметил Галамай.

Сначала Василия оперировали в Киеве, затем эвакуировали военной медицинской авиацией в Чехию.

"Я не мог ходить и двигаться. Первые месяцы был полностью лежащим. Впервые начал садиться через 2 месяца после ранения. Вернувшись домой, еще имел несколько операций и постоянное востановление", - добавил Василий.

Полный текст воспоминаний участников Революции достоинства читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 февраля.

В Украине почтили память Героев Небесной сотни. Во время жестких противостояний в феврале 2014 погибли 98 участников Революции достоинства. Пострадали 622 человека.

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Дата
20
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