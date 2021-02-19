"Пуля попала в правую сторону и по диагонали прошла через все тело" - Василий Галамай рассказал об огнестрельном ранении на Майдане

Львовянин Василий Галамай получил огнестрельное ранение 20 февраля 2014 у входа на станцию метро Крещатик.
"Возле Октябрьского дворца увидел первую кровь, слышал со сцены, несут раненых. Для меня это происходило как длинная волнующая момент. Мы побежали вытаскивать ребят. Неподалеку от входа на станцию метро Крещатик лежали раненые. Кто-то дал мне громкоговоритель и я пытался координировать действия людей. Направил, чтобы делали забор из щитов, по которым можно было бы протягивать раненых, а впереди создали дымовую завесу.
Вдруг щит за что-то зацепился, и я выбежал из-за прикрытия посмотреть, что случилось. Именно в этот момент меня подстрелили", - вспомнил Василий.
Пуля попала в правую сторону и по диагонали прошла через все тело. Она повредила таз, головку правого тазобедренного сустава, разорвала мочевой пузырь, сломала левую ногу.
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"Пуля шла с большой кинетической энергией, но можно сказать, мне повезло, что это был калибр 7,62. Если бы пуля была меньше, то бродила бы по телу, а так прошла почти навылет, остановилась буквально под кожей. Хорошо, что она сохранилась, потому что это доказательство по делу. Также снят на видео момент ранения. Там видно, что я не угрожал жизни и здоровью силовиков, а только пытался сделать барьер из щитов и помогать людям. Это один из прозрачно доказанных эпизодов следствия, что было безосновательно применено оружие ", - отметил Галамай.
Сначала Василия оперировали в Киеве, затем эвакуировали военной медицинской авиацией в Чехию.
"Я не мог ходить и двигаться. Первые месяцы был полностью лежащим. Впервые начал садиться через 2 месяца после ранения. Вернувшись домой, еще имел несколько операций и постоянное востановление", - добавил Василий.
Полный текст воспоминаний участников Революции достоинства читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 февраля.
В Украине почтили память Героев Небесной сотни. Во время жестких противостояний в феврале 2014 погибли 98 участников Революции достоинства. Пострадали 622 человека.
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