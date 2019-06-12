Психов-преступников будут содержать в спецотделении

В Киеве создано отделение для содержания психически больных заключенных. Фото: 112

В Киеве на базе территориального медицинского объединения "Психиатрия" создано специализированное отделение для содержания заключенных, страдающих психическими расстройствами.

"Заключенные с расстройствами психики будут находиться под наблюдением специалистов медицинского объединения "Психиатрия", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Условия содержания лиц в спецотделении не отличаются от условий в СИЗО: помещения оснащены камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.

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В 2018 году в Киевском СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, в 2017 - четверо. В Украине почти все следственные изоляторы не соответствуют нормам Европейского Союза.