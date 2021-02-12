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пятница, 12 февраля 2021 19:26

Психологиня посоветовала, что делать одиноким в День влюбленных

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Психологиня посоветовала, что делать одиноким в День влюбленных
Наталья Борисова дала советы, чем заняться одиноким в День влюбленных. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Психолог Наталья Борисова рассказала, как провести одиноким День святого Валентина.

"Когда ты идешь по улице один и смотришь на то, как обнимаются и целуются пары, невольно могут прийти мысли: "А почему у меня никого нет?", "Все ли хорошо со мной?". Иногда дело может дойти до самокопание, комплексов неполноценности и как следствие глубокой депрессии ", - сказала психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал".

Прежде всего, она посоветовала не заниматься самобичеванием и помнить, что этот день - не последний.

"Также не стоит обвинять в одиночестве других. Вспомните песню из известного фильма: "Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает". Причем это расхождение может постичь совершенно разных людей, даже очень красивых, умных и успешных. Это не повод считать себя или других плохими, закрыться в своей "келье" и посыпать голову пеплом", - отметила Борисова.

Психолог назвала и самую главную рекомендацию: нужно посвятить этот день себе любимому. Если комплексуете из-за внешности, то всегда можно стать лучшей версией себя.

"Если мы не любим себя, то даже если и найдем человека, который подарит любовь и заботу, отношения могут не заладиться. Любовь к себе - это забота о своих личности, теле, имидже на всех уровнях. Стать лучшей версией себя можно не для того, чтобы "полюбили", а чтобы чувствовать себя увереннее и здоровее. Кстати, провести День влюбленных в фитнес-центре или салоне красоты - далеко не худший вариант. Это лучше, чем закрыться дома и с горечью смотреть в окно на счастливых пар, которые проходят мимо", - добавила женщина.

Борисова также рассказала о том, как найти любовь.

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"Перестать её искать. Вместо этого просто наполнить жизнь приятным общением с людьми и новыми знакомствами. Посещайте интересные места, тренажерные залы, клубы. А еще лучше в День влюбленных не сидеть часами в Интернете, а провести время в компании друзей и близких", - добавила она.

Психолог Наталья Борисова рассказала, как избавиться от зависимости от материальных ценностях. Она отметила, что такая зависимость не принадлежит к клиническим заболеваний, как алкоголизм, но тоже может привести к неприятным последствиям. Борисова сказала, что производители одежды, автомобилей, украшений, особенно фирмы, стали всемирными брендами, прекрасно знают психологию покупателя.

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