Психолог реалити объяснила, почему возникает страх одиночества

Борисова отметила, что возраст в появлении страха одиночества неважно. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Психолог Наталия Борисова рассказала, почему появляется страх одиночества. Она отметила, что сначала надо разобраться в причинах подобного страха.

"Породить в душе это неприятное ощущение могут неудачные отношения. В этом случае вам начнет казаться, что весь мир против вас и "все такие". Второй фактор - низкая самооценка. Как правило, это следствие травматического опыта родом из детства. Вам кажется , что вы не достойны кого-то, не заслуживает счастья, и вам никогда не покорить желаемого человека. Хочу заметить, что наше чувство одиночества не зависит от того, есть рядом с нами кто-то или нет. Это то, что мы чувствуем в себе", - рассказала психолог реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал".

Борисова отметила, что возраст в появлении страха одиночества неважно.

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"Считаю ошибочными мнения, мол, если до определенного возраста не встретили "свою судьбу", то все, этого больше не произойдет. Или уже достигли того возраста, когда строить новые отношения поздно. Хочу заметить: все это внутренние проблемы, которые можно решить . И будете вы одиноки или нет - зависит только от вас самих. Избавиться страха можно и нужно, но в данном случае нужен комплексный подход и выявление ряда причин, приведших к этому, а также поиск решения проблемы", - сказала психолог.

Наталия Борисова назвала несколько инструментов, которые помогут улучшить отношения в семье. Часто детям кажется, что отношения с родителями совсем не такие, как им хотелось бы иметь. Постоянные претензии, обиды и эмоциональная зависимость могут накладывать негативный отпечаток на взрослую жизнь.