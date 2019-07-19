Провокаторы перевернули и подожгли палатку кандидата Поворознюка в Александрии

В городе Александрия Кировоградской области в пятницу, 19 июля, неизвестные злоумышленники перевернули и подожгли агитационную палатку кандидата в депутаты по 103 мажоритарному округу Александра Поворознюка.

Как сообщается на официальной странице группы кандидата Facebook, инцидент произошел днем, на улице "6 декабря", сообщает comments.ua.

В штабе Поворознюка, который по данным социологов имеет наибольшие шансы победить на 103 округе, убеждены, что провокация против их агитаторов – дело рук политических конкурентов.

Напомним, на днях Александр Поворознюк в своем видеообращении пообещал "пересажать все преступное кубло" нынешнего мэра Александрии Степана Цапюка.

"Для того, чтобы украсть у меня победу, Цапюку придется сжечь все избирательные участки в городе", в своей традиционно экспрессивной манере прокомментировал ситуацию кандидат в народные депутаты в 103 округе, самовыдвиженец Александр Поворознюк.



