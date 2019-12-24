Проверка доказала, что нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было - Головань

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 252
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 234
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1521
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1944
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2412
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
4 Просмотров: 1557
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 414
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2997
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
Фото
Все фото
6
5
11
7
21
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Видео
Все видео
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 396
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2412
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2988
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1323
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 630
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 19:31

Проверка доказала, что нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было - Головань

  Комментировать
Проверка доказала, что нарушений при продаже &quot;Кузницы на Рыбальском&quot; не было - Головань
Адвокат Игорь Головань отметил, что уголовные производства ГБР против Петра Порошенко не содержат состава преступления. Фото: glavcom.ua

Уголовные производства, которые по указанию соратника Януковича Андрей Портнова против Петра Порошенко заводило Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы, не содержат состава преступления и не имеют правовых перспектив.

Об этом сказал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии журналистам, демонстрируя акт налоговой проверки сделки купли-продажи акций завода "Кузница на Рыбальском", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии "Европейская Солидарность".

"Было уголовное производство в отношении продажи акций "Завода "Кузница на Рыбальском". Напомню, что именно ГБР на своем сайте сообщало, что это уголовное производство касается якобы уклонение от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем. Ни разу ни руководство ГБР, ни следователи ГБР не могли назвать ни одного налога, от которого кто-то ушел. Ни разу они не назвали сумм этих налогов.

Сегодня у нас на руках есть акт - это результаты документальной проверки ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Это именно то юридическое лицо, которое осуществляло продажу акций. В этом акте подробно описана сделка по продаже акций акционерного общества "Завод "Кузница на Рыбальском" и установлено отсутствие каких-либо нарушений украинского законодательства в этой операции. Нет нарушений налогового законодательства, валютного", - отметил Головань.

"То есть мы можем обоснованно и документально утверждать, что никакого уклонения от уплаты налогов допущено не было. Соответственно мы видим, что ГБР семь месяцев, используя огромные ресурсы этого государственного органа, тратило исключительно для того, чтобы создать информационные поводы для агентов влияния государства - агрессора и пыталось посеять какое-то сомнение в законности действий пятого президента Украины.

На сегодня факт того, что это уголовное производство было возбуждено незаконно, было сфальсифицировано, мы считаем доказанным и надеемся, что нам удастся добиться привлечения к ответственности заявителя в этом производстве господина Портнова, руководителя ГБР Романа Трубы и следователей, которые по незаконным указаниями руководителя ГБР осуществляли это расследование при отсутствии события преступления", - добавил адвокат.

"Даже президент Зеленский был вынужден признать, что ГБР претерпело полное банкротство и провал в своей деятельности и требует замены его руководства. Я бы отметил, что не только руководство требует замены... У Романа Трубы не нашлось следователей, работников ГБР, которые могли бы возразить тем противозаконным действиям, которые происходили.

Мы знаем об определенном количестве уголовных производств, участником которых является пятый президент Порошенко. Мы неоднократно говорили, что все эти уголовные производства сфальсифицированы, за ними нет ни одного события преступления. Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что отсутствуют какие-либо доказательства каких-либо правонарушений со стороны пятого президента", - сказал Головань.

По словам Голованя, Роман Труба превратил ГБР в контору по выполнению заказов на политические репрессии. "Это мы знаем из опубликованных данных и его фактических действий, когда он, регистрируя без законных оснований разного рода уголовные производства и исключительно для пророссийских медиа создавая телевизионную картинку, информационные поводы типа обысков. На самом деле, за этим ничего нет, а есть только желание навредить Украине и предоставить преимущество государству-агрессору в борьбе с Украиной на международной арене", - отметил адвокат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проверка доказала, что нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было - Головань». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

"Рождественское перемирие": на одну ночь война прекратилась

Выигранное паре стало началом карьеры

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 40149
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 20961
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 15201
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 14625
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 13005
Общество
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
6
 Просмотров: 117
"Зеленскому стоит больше доверять гражданскому обществу" - Валерий Пекар
"Зеленскому стоит больше доверять гражданскому обществу" - Валерий Пекар
 Просмотров: 27
Украинский военный получил ранения на Донбассе
Украинский военный получил ранения на Донбассе Просмотров: 27
Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам для обмена
Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам для обмена Просмотров: 108
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Судья КСУ Мельник подал в отставку 3 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
44
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
5
Украинцы выбрали политика года
4
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 47751
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua