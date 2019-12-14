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суббота, 14 декабря 2019 12:50

Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине - экс-губернатор Херсонщины

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Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине - экс-губернатор Херсонщины
Провал законопроекта №2543 остановит инвестиции в возобновляемую энергетику в Украине. Фото: 24.ua

Провал рассмотрения компромиссного законопроекта №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа остановит реализацию крупных инвестиционных проектов в возобновляемой энергетике. Об этом заявил экс-губернатор Херсонской области Андрей Гордеев, передает Главком.

Комментируя дискуссию вокруг законопроекта № 2543, Гордеев обратил внимание на то, что давление на украинскую альтернативную энергетику началось после того, как с критикой "зеленых" тарифов выступил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Эти инвестиционные проекты (в возобновляемой энергетике – ред.) сейчас зависли. Потому что, во-первых, было интервью Игоря Коломойского, который сказал, что будет пересматриваться ("зеленый" тариф – ред.). Потом непонятные движения, то есть, вполне понятные, но для инвестора непонятные движения со стороны "Укрэнерго". И также заявления профильного комитета Верховной Рады, главы этого комитета Геруса, заявления министерства профильного" - сообщил Гордеев.

13 декабря на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не был поддержан законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции. Против голосовали депутаты фракции "Слуга народа". Норвежская компания Scatec Solar заявила об остановке реализации проекта по строительству солнечной электростанции в Херсонской области из-за возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

Ранее "зеленые" тарифы критиковал бизнесмен Игорь Коломойский, обещая подать иск в Конституционный суд.

"Я сейчас консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми и доступными?", - заявлял Коломойский в интервью ию Цензор.нет 30 августа.

6 декабря 2019 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект №2543 (разработан комитетом ВР по экономическому развитию), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. Законопроект поддержали профильные ассоциации и более 70 инвесторов в "зеленую" энергетику.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом к министру энергетики и окружающей среды Алексею Оржелю и главе комитета ВР по энергетике Андрею Герусу с призывом достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит инвестиционную привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит привлечь 4 млрд. евро инвестиций.

Украинские Новости
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14
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