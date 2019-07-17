Противоречат сами себе: НБУ опровергает наличие плагиата на новой купюре

Автор: Нацбанк

Национальный банк Украины дал два противоположные ответа относительно вида новой купюры в 1000 грн. Накануне плагиат одного из шрифтов обнаружил дизайнер Андрей Шевченко.

Первый комментарий от представителей НБУ появился 2 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру

"При подготовке дизайна банкнот и монет гривны на Банкнотно-монетном дворе НБУ используется исключительно специализированное лицензионное программное обеспечение и шрифты из библиотек, которые были установлены с данным программным обеспечением", - ответил Нацбанк на запрос Telegraf.design.

5 июля журналисты опубликовали экспертную оценку банкноты. Впоследствии чиновники прислали второе опровержение.

"Художники, которые работают над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты - они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты", - сообщил Нацбанк 12 июля.

Автор: telegraf.design

Дизайнеры отметили, что контур некоторых букв на купюре напоминает любительскую кириллизацию. Шрифт Bickham Script, использованный в надписи " Одна тисяча гривень", имеет официальную украинскую кириллизацию. По мнению Андрея Шевченко, в дизайне банкноты использована и российская пиратская кириллизация. Новую банкноту номиналом 1000 грн Нацбанк представил 25 июня. Ее введут с 25 октября.