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пятница, 19 июля 2019 05:24

Против России готовят новые санкции из-за украинских моряков

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Против России готовят новые санкции из-за украинских моряков
Россию ожидают новые санкции. Фото: Радио Свобода

Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - говорится в совместном заявлении авторов законопроекта

В проекте закона, соавторами которого выступили депутаты от демократической и республиканской партий, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

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Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
24 украинцам предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца арест всем 24 украинским морякам, несмотря на переговоры об обмене.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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