Против экс-главы Конституционного суда открыли дело

На бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука завели уголовное дело в Государственном бюро расследований.
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.
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По словам пресс-секретаря, дело возбудили после обращения народного депутата о том, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников. Это привело к лишним бюджетным расходам.
Сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления о злоупотреблении властью или служебным положением УК.
Брат бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд имеет незаконное строительство. Новый дом он сводит на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.
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