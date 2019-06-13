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четверг, 13 июня 2019 14:03

Против экс-главы Конституционного суда открыли дело

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Против экс-главы Конституционного суда открыли дело
Дело против Станислава Шевчука возбудили после обращения народного депутата. Фото: images.unian.net

На бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука завели уголовное дело в Государственном бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.

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По словам пресс-секретаря, дело возбудили после обращения народного депутата о том, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников. Это привело к лишним бюджетным расходам.

Сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления о злоупотреблении властью или служебным положением УК.

Брат бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд имеет незаконное строительство. Новый дом он сводит на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

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