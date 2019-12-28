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суббота, 28 декабря 2019 21:14

Против эксберкутовцев устроили акцию под Лукьяновским СИЗО

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Против эксберкутовцев устроили акцию под Лукьяновским СИЗО
Эксберкутовцев из СИЗО отправят на обмен. Фото: Рубрика

Волонтер и активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.

"Выглядит все так, что беркутов отпустят без приговора суда... Единственный выход – массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Ставьте плюсик в комментарий и готовьте теплые вещи и чай", написал Синицын в Facebook.

Участники акции должны собраться в 20 часов возле Лукьяновского СИЗО и "продержаться до завершения обмена".

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В субботу Киевский апелляционный суд рассматривает апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.

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28
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