Против чиновника, которого Зеленский назвал "чертом", открыли дело

Полиция Киевской области открыла дело против секретаря Бориспольского горсовета.
Имя чиновника правоохранители не называют, однако согласно сайту городского совета, речь идет именно о Ярославе Годунке.
Годунок - тот самый чиновник, которого Зеленский назвал "чертом" и "разбойником" и выгнал его.
29 августа Годунок якобы совершил нападение на общественного активиста в здании Бориспольского городского совета, передает полиция.
Правоохранители говорят, что узнали об инциденте из соцсетей, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая допросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения.
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Полиция уже открыла дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
В то же время в комментарии к публикации полиции в Facebook пришел сам Ярослав Годунок, который об открытии дела о себе высказался иронически.
"Сегодня даже отразиться от сепаратиста низзя - сразу дела возбуждают", - написал он.
Президент Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находился с рабочим визитом.
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