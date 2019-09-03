Против чиновника, которого Зеленский назвал "чертом", открыли дело

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1422
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5814
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4239
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1710
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 765
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1584
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5301
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28161
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2880
Фото
Все фото
30
16
6
8
4
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Забаряны: село без указателей и без будущего - фоторепотаж
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
Прищепка на нос и тренажер для губ: показали удивительные средства красоты
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США
&quot;Мистер Вселенная&quot; рассказал о секретах бодибилдинга
"Мистер Вселенная" рассказал о секретах бодибилдинга
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Без конфликтов не обошлось: в Одессе провели Марш равенства
Видео
Все видео
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28161
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6579
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2556
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2736
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 504
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 12:19

Против чиновника, которого Зеленский назвал "чертом", открыли дело

  Комментировать
Против чиновника, которого Зеленский назвал &quot;чертом&quot;, открыли дело
Ярослав Годунок, секретарь Бориспольского горсовета. Фото: Facebook.

Полиция Киевской области открыла дело против секретаря Бориспольского горсовета.

Имя чиновника правоохранители не называют, однако согласно сайту городского совета, речь идет именно о Ярославе Годунке.

Годунок - тот самый чиновник, которого Зеленский назвал "чертом" и "разбойником" и выгнал его.

29 августа Годунок якобы совершил нападение на общественного активиста в здании Бориспольского городского совета, передает полиция.

Правоохранители говорят, что узнали об инциденте из соцсетей, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая допросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обиженный на Зеленского чиновник рассказал, как ему угрожали

Полиция уже открыла дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

В то же время в комментарии к публикации полиции в Facebook пришел сам Ярослав Годунок, который об открытии дела о себе высказался иронически.

"Сегодня даже отразиться от сепаратиста низзя - сразу дела возбуждают", - написал он.

Президент Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находился с рабочим визитом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Против чиновника, которого Зеленский назвал "чертом", открыли дело». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": русские разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 157296
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 48000
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 34094
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 25398
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 14977
Общество
Растаможка євроблях пополнила госбюджет почти на 8 млрд грн
Растаможка євроблях пополнила госбюджет почти на 8 млрд грн Просмотров: 72
Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха
Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха Просмотров: 261
Рассказали о реакции Зеленского на первый концерт "95 квартала" без его участия
Рассказали о реакции Зеленского на первый концерт "95 квартала" без его участия Просмотров: 360
В Аргентине издали книгу о самом трагическом периоде истории Украины
В Аргентине издали книгу о самом трагическом периоде истории Украины Просмотров: 225
"Зеленский все испортил" - Лукашенко пожаловался белорусским школьникам
"Зеленский все испортил" - Лукашенко пожаловался белорусским школьникам Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
Голосов: 44304
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua