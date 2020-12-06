Протесты в Беларуси: назвали количество задержанных

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В Минске уже третью неделю продолжаются протесты в "местном" формате.

Протестующие собираются во дворах домов и колоннами едут в точек в каждом из районов города. Об этом сообщает Tut.by.

Таким образом в городе состоялись десятки протестных маршей, на самом большом из них фиксировали до тысячи человек.

Группы силовиков также собирались на ранее объявленных точках встречи протестующих, в некоторых районах Минска заметили кинологов с собаками.

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В пресс-службе Внутренних войск Беларуси заявили, что собак привлекли как "сдерживающий фактор" для протестующих.

Всего, по сообщению правоохранителей, на воскресной акции в Минске задержали около 300 человек. Среди них были журналисты, актеры, музыканты и врачи.

Отмечается, что акции протеста проводили также в Гродно, Гомеле, Витебске Могилеве, Мядель, Лиде, Дзержинске, Новогрудке.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська - 10,1%.