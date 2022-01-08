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суббота, 08 января 2022 23:36

Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник

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Протестующих в Алматы расстреливали люди, говорившие по-русски, - правозащитник
Солдаты были все без опознавательных знаков в черной с ног до головы форме. Фото: Reuters

Подразделения без опознавательных знаков вели интенсивную стрельбу по безоружным людям на площади в Алматы. Они говорили по-русски.

Об этом рассказал "Сибирь. Реалии" правозащитник и неформальный лидер протестующих Мейрхан Абдуманапов.

Он рассказал, что днем ​​6 января все было спокойно. Но протестующим поступали сообщения о том, что в город прибыли российские войска и части ОДКБ, которые будут применять силу. По словам Абдуманапова, только ему звонили по телефону 5 человек, которые говорили, что вечером или ночью в протестующих будут стрелять на поражение.

"Как стемнело на площади действительно появились бронетранспортеры с пулеметами. Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали. Я сам видел своими глазами семь человек. Кого ранило в руку, кого в голову. Две девчонки совсем молодые и один парень, они не подавали признаков жизни. Еще один пожилой, тяжелый, живой, я попытался его поднять, но не мог", - рассказал правозащитник.

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Протестующие вынуждены были покинуть площадь. Но вернулись туда через два часа. По ним снова стреляли, из-за чего пришлось окончательно отступить.

"Солдаты были все без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме. Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то через громкоговоритель мы слышали только русский язык. На этот раз к нам солдаты обращались только на русском. Ни слова по-казахски", - отметил Абдуманапов.

Российские военные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для транспортировки техники и десантников в Казахстан. В общей сложности к операции ОДКБ привлекли более 75 самолетов. Кроме того, созданная минобороны РФ воздушная группа из более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124 круглосуточно опрокидывает российских военных в страну с аэродрома "Северный". В Казахстан опрокидывают также новые российские БТР-МД "Ракушка".

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