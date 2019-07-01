Протестующие "повесили" депутатов

В Харькове повесили чучела депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекта имени Жукова. Фото: Glavcom.ua

На площади Конституции в Харькове прошла акция-перфоманс. Протестующие повесили на виселице чучела депутатов, которые голосовали за решение вернуть проспекту Петра Григоренко прежнее название - имени Жукова.

Акцию, на которую собралось около полусотни человек, организовал "Национальный Корпус". Об этом сообщает "Громадське".

Представитель "Нацкорпуса" Михаил Коваленко отметил, что акция будет продолжена.

"Среди повешенных будут коррупционеры и реваншисты", - заявил он.

Коваленко также объяснил почему акция проходит именно в таком формате, с виселицами. По его словам, "Нацкорпус" таким образом хотел провести "процедуру люстрации коррупционным чиновникам" и привлечь внимание городских чиновников, что вопрос незаконного переименования проспекта все еще возмущает харьковчан.

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Как отмечается, 25 июня на проспекте начали устанавливать таблички с прежним названием.

У Харкові "Нацкорпус" "повісив" депутатів, які проголосували за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 липня 2019 р.

В Харькове вернули проспекту Петра Григоренко старое название - имени маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Кернес. Перед этим его поддержали 59 местных депутатов. Против были 13. Это решение противоречит закону, поэтому правительство Украины подало иск в суд о его отмене, а полиция Харькова открыла уголовное производство о злоупотреблении властью и служебным положением.