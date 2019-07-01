Протестующие "повесили" депутатов

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 927
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1467
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1494
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3331
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2196
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1593
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24849
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
4
8
34
5
6
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Против диверсий и теракта: показали 3-уровневый защиту Арсенала после масштабных взрывов
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Фото дня: селяне спасли лелечат, чье гнездо уничтожила непогода
Фото дня: селяне спасли лелечат, чье гнездо уничтожила непогода
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Видео
Все видео
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1593
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1548
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2142
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
Просмотров: 225
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
понедельник, 01 июля 2019 23:00

Протестующие "повесили" депутатов

  Комментировать
Протестующие &quot;повесили&quot; депутатов
В Харькове повесили чучела депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекта имени Жукова. Фото: Glavcom.ua

На площади Конституции в Харькове прошла акция-перфоманс. Протестующие повесили на виселице чучела депутатов, которые голосовали за решение вернуть проспекту Петра Григоренко прежнее название - имени Жукова.

Акцию, на которую собралось около полусотни человек, организовал "Национальный Корпус". Об этом сообщает "Громадське".

Представитель "Нацкорпуса" Михаил Коваленко отметил, что акция будет продолжена.

"Среди повешенных будут коррупционеры и реваншисты", - заявил он.

Коваленко также объяснил почему акция проходит именно в таком формате, с виселицами. По его словам, "Нацкорпус" таким образом хотел провести "процедуру люстрации коррупционным чиновникам" и привлечь внимание городских чиновников, что вопрос незаконного переименования проспекта все еще возмущает харьковчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед выборами Кернес начал наступление на декоммунизацию

Как отмечается, 25 июня на проспекте начали устанавливать таблички с прежним названием.

В Харькове вернули проспекту Петра Григоренко старое название - имени маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Кернес. Перед этим его поддержали 59 местных депутатов. Против были 13.

Это решение противоречит закону, поэтому правительство Украины подало иск в суд о его отмене, а полиция Харькова открыла уголовное производство о злоупотреблении властью и служебным положением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протестующие "повесили" депутатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Арестовали украинского правозащитника

Поляк застрелил украинского студента

Другу дружину короля привселюдно стратили

Нашли лекарство от болезни путешественников

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 136603
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 87546
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 57526
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 26596
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 22186
Общество
Филарет: Сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: Сотрудничество с КГБ - не грех 1 Просмотров: 1152
В Украине нашли новые месторождения газа и нефти
В Украине нашли новые месторождения газа и нефти Просмотров: 756
Война на Донбассе: в ВСУ есть потери
Война на Донбассе: в ВСУ есть потери Просмотров: 387
Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций
Зеленский уволил глав пяти районных госадминистраций Просмотров: 1143
Украинские моряки выполнили главную функцию для Москвы, теперь только мешают
Украинские моряки выполнили главную функцию для Москвы, теперь только мешают
 1 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
10
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 40997
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua