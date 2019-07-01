Протестующие "повесили" депутатов

На площади Конституции в Харькове прошла акция-перфоманс. Протестующие повесили на виселице чучела депутатов, которые голосовали за решение вернуть проспекту Петра Григоренко прежнее название - имени Жукова.
Акцию, на которую собралось около полусотни человек, организовал "Национальный Корпус". Об этом сообщает "Громадське".
Представитель "Нацкорпуса" Михаил Коваленко отметил, что акция будет продолжена.
"Среди повешенных будут коррупционеры и реваншисты", - заявил он.
Коваленко также объяснил почему акция проходит именно в таком формате, с виселицами. По его словам, "Нацкорпус" таким образом хотел провести "процедуру люстрации коррупционным чиновникам" и привлечь внимание городских чиновников, что вопрос незаконного переименования проспекта все еще возмущает харьковчан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед выборами Кернес начал наступление на декоммунизацию
Как отмечается, 25 июня на проспекте начали устанавливать таблички с прежним названием.
У Харкові "Нацкорпус" "повісив" депутатів, які проголосували за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 липня 2019 р.
В Харькове вернули проспекту Петра Григоренко старое название - имени маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение подписал мэр города Геннадий Кернес. Перед этим его поддержали 59 местных депутатов. Против были 13.
Это решение противоречит закону, поэтому правительство Украины подало иск в суд о его отмене, а полиция Харькова открыла уголовное производство о злоупотреблении властью и служебным положением.
Комментарии