"Просто невозможно поверить, но это Украина" - руководителем Офиса больших налогов назначили экс-чиновника, которого судять за взятку

Недавно назначенного на должность и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Сергея Лебедко четвертый год судят за получение взятки в особо крупном размере. Его задержали в феврале 2017 года на месте преступления при получении взятки в 66 млн грн.

Такую информацию сообщил во вторник в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Суд длится три года, 18 января новое заседание, представьте удивление судьи, который увидит, что подсудимого повысили в должности и назначили на еще более важный пост. В эту историю просто невозможно поверить, но это Украина", - пишет Бутусов.

Автор: facebook.com/butusov.yuriy Журналист Юрий Бутусов сообщил, что руководителем Офиса больших налогов ДФС назначили экс-чиновника под следствием

24 февраля 2017-го и.о. начальника управления внутренней безопасности ДФС Сергея Лебедко, ближайшое доверенное лицо тогдашнего главы ДФС Романа Насирова, следователи СБУ задержали за вымогательстве взятки за возмещение налога на добавленную стоимость в сумме 66 млн грн. Лебедко тогда немедленно уволили. А против Насирова НАБУ открыло уголовное дело.

"И вот Насиров продолжает находиться под прицелом НАБУ, его дело передано в Высший антикоррупционный суд. Но его ближайший сотрудник Сергей Лебедко стал при президенте Зеленском "новым лицом" и успешно сделал карьеру. Это просто поразительно, комедия. Лебедко взяли на взятке за возмещение НДС по одной из крупных компаний, но теперь через 3 года, Лебедко назначили руководить возмещением НДС для всех крупных компаний. Нет слов", - возмущен Бутусов.

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Журналист отметил, что любой запрос показывает, что дело о вымогательстве Лебедко № 420170000000000168 за мошенничество не закрыто, суд тянется по разным формальным причинам. 18 января Голосеевский районный суд Киева объявил по делу очередное заседание.

"Источники сообщают, что Лебедко - ценный специалист по вымогательству НДС. Сейчас автоматический возврат НДС фактически работает только для узкой группы компаний, схемы по возмещению за откаты снова возобновились. Именно для этого и призвали Лебедко в ряды фискальных вымогателей", - предположил Бутусов.

Автор: facebook.com/butusov.yuriy Юрий Бутусов опубликовал официальнрое фото СБУ с задержания Сергея Лебедко

По его данным, Лебедко имеет многолетнее знакомство с новым начальником налоговой милиции Вадимом Мельником - бывшим помощником экс-депутата БПП Курячего; новое назначение не обошлось без поддержки заместителя председателя Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова. Также содействие Лебедко оказывают и политики - говорят о лоббировании кандидатуры Лебедко со стороны Слуги народа Андрея Холодова.

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"Понятно, назначение поддержано и руководством Министерства финансов, которому подчинена ДФС. Источники говорят, что первый заместитель министра финансов Денис Улютин поддерживает Лебедко через контакты с сослуживцем Лебедко Константином Заманой - сын экс-начальника Генштаба в армию не пошел, выбрал карьеру налогового инспектора и тоже работал во внутренней безопасности ДФС ", - сообщил Бутусов.

И выразил надежду, что "все эти люди, для того, чтобы доказать свою абсолютную принципиальность и честность, немедленно сделают заявления об увольнении взяточника Лебедко с ДФС, чтобы он обязательно 18 января было время посетить Голосеевский суд".

"Это Лебедко для вас новое "новое лицо", господин Зеленский? Это вот так выглядит ваша "борьба с коррупцией", или кто такой Лебедко вам уже наплевать, вам нужны "специалисты", которые вот так как он умеют наполнять банковские ячейки "кэшем"?" - обратился Бутусов к президенту Владимиру Зеленскому.

У экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость, записанную на его родителей. Неговелов спустя несколько дней после задержания вышел на свободу за 3 миллиона гривен залога. В тот же день его уволили из налоговой, официально – по собственному желанию.