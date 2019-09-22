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воскресенье, 22 сентября 2019 17:44

Прослушка в кабинете директора ГБР: рассказали о последствиях

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Прослушка в кабинете директора ГБР: рассказали о последствиях
Прослушка в кабинете директора ГБР Романа Трубы может навредить расследованию некоторых резонансных дел. Фото: Twiter

Прослушка в кабинете директора ГБР Романа Трубы может повредить досудебному расследованию определенных производств.

"Здесь речь не идет о каких-то имиджевых рисках для директора ГБР, поскольку в этом кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты ... Речь идет именно о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта и повредить финальному этапу предварительного расследования отдельных дел. Особенно учитывая то, что в подследственности ГБР находятся чиновники, правоохранители и судьи", - об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала 112 Украина.

Пресс-секретарь отметила, что прослушку случайно нашла одна из работниц ведомства.

"Одна из сотрудниц, которая проветривала помещение, при внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе похожие на аппаратуру для прослушивания элементы, сообщила об этом в полицию и другим работникам", - отметила Иванова.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что аппаратура была профессионально установлена ​​на чердаке здания.

"Пока мы не можем говорить, для чего, кем она была туда вмонтирована и при каких условиях. Очевидно лишь то, что работали специалисты, чтобы установить эту аппаратуру", - добавила Иванова.

В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли прослушку. После этого в помещении устроили обыск.

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