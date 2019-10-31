Прошлой власти удалось не выполнять Минск, но заставили Россию платить за это

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 927
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1566
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 576
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 900
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13950
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1926
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7578
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7614
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41625
Фото
Все фото
11
4
4
6
9
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
В Киеве выпал снег
В Киеве выпал снег
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Видео
Все видео
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку
Выбрали судью Конституционного суда
Выбрали судью Конституционного суда
Семья создает мультфильм собственноручно
Семья создает мультфильм собственноручно
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
Сторонники Русской церкви пытались забрать храм у ПЦУ
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6237
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7785
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1251
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 14:47

Прошлой власти удалось не выполнять Минск, но заставили Россию платить за это

  Комментировать
Прошлой власти удалось не выполнять Минск, но заставили Россию платить за это
Если сделают один шаг навстречу Москве и ничего не добьются, будут вынуждены сделать еще два, надеясь достичь результатов. Фото: Тарас Подолян

Имею массу претензий к Петру Порошенко, но на внешней арене он проявил себя достойно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Формула Штаймаера" - это составляющая Минских соглашений. Достичь их подписание было важно, чтобы остановить агрессора. Российские войска на тот момент нанесли нам большой вред. И мы подписали "Минск" на невыгодных условиях. Но смогли не воплощать его. А благодаря дипломатии удалось еще и заставить россиян платить за невыполнение", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волох: Не иметь запчастей вообще - хуже, чем получать их контрабандой из РФ

Однако, по его словам, сейчас пришла команда, которая не понимает этого.

"Если сделают один шаг навстречу Москве и ничего не добьются, будут вынуждены сделать еще два, надеясь достичь результатов.
Европа поддерживает "формулу", потому что хочет снять санкции и иметь Россию за партнера. Трампу она нужна в Сирии, Иране и Китае. Ранее украинским лидерам удавалось держать Запад на своей стороне. Сейчас теряем позиции. Европа не будет переживать за украинский суверенитет, если мы этого не делаем", - добавляет бизнесмен.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прошлой власти удалось не выполнять Минск, но заставили Россию платить за это». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 87204
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 78465
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 38485
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 19 Просмотров: 16615
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 14832
Общество
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ Просмотров: 244
Возле Земли пролетит 30-метровый астероид: когда и где смотреть
Возле Земли пролетит 30-метровый астероид: когда и где смотреть Просмотров: 441
Синоптик рассказала, каким будет первый день ноября,
Синоптик рассказала, каким будет первый день ноября, Просмотров: 198
Легендарные таксофоны уходят в вечность
Легендарные таксофоны уходят в вечность Просмотров: 198
Столтенберг рассказал об участии Украины в тренировочной миссии в Ираке
Столтенберг рассказал об участии Украины в тренировочной миссии в Ираке Просмотров: 54
Больше всего комментируют
19
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
3
Зеленский устал - Богдан
Голосов: 46741
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua