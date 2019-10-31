Прошлой власти удалось не выполнять Минск, но заставили Россию платить за это

Если сделают один шаг навстречу Москве и ничего не добьются, будут вынуждены сделать еще два, надеясь достичь результатов. Фото: Тарас Подолян

Имею массу претензий к Петру Порошенко, но на внешней арене он проявил себя достойно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Формула Штаймаера" - это составляющая Минских соглашений. Достичь их подписание было важно, чтобы остановить агрессора. Российские войска на тот момент нанесли нам большой вред. И мы подписали "Минск" на невыгодных условиях. Но смогли не воплощать его. А благодаря дипломатии удалось еще и заставить россиян платить за невыполнение", - считает эксперт.

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Однако, по его словам, сейчас пришла команда, которая не понимает этого.

"Если сделают один шаг навстречу Москве и ничего не добьются, будут вынуждены сделать еще два, надеясь достичь результатов.

Европа поддерживает "формулу", потому что хочет снять санкции и иметь Россию за партнера. Трампу она нужна в Сирии, Иране и Китае. Ранее украинским лидерам удавалось держать Запад на своей стороне. Сейчас теряем позиции. Европа не будет переживать за украинский суверенитет, если мы этого не делаем", - добавляет бизнесмен.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.