Прошла семь километров берегом. В курортном Лазурном потерялась девочка

Девочка собирала камешки и ушла далеко от родных. Фото: ua.news

В Лазурном Херсонской области потерялась 10-летняя девочка.

9 июля об исчезновении ребенка заявила ее бабушка. Об этом сообщает Национальная полция региона.

Полицейские начали прочесывать береговую линию курорта.

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Один из отдыхающих автокемпинге заметил девочку и спросил, откуда она. И сказала, что потерялась, а мужчина сообщил правоохранителям.

Девочка собирала камешки на берегу и не заметила, как потеряла из виду родных. Она прошла 7 км по берегу и вышла к соседнему курорту в Приморском.

29 мая во лесу возле села Свыдивок, Черкасская, заблудился 6-летний мальчик. На поиски ребенка привлекали полицейских, нацгвардейцев и местных жителей. Малыша нашли местные жители.