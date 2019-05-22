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пятница, 24 мая 2019 20:23

"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий

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&quot;Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины&quot; - Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Прошедшие выборы в целом представляют угрозу для Украины Фото: Сергей Старостенко

Часть общества результаты президентских выборов воспринимает как катастрофу и начало политического кризиса.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал председатель комитета культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Прошедшие выборы в целом представляют угрозу для Украины. Потому этот раз голосовали даже не за обещания, их не было. От Зеленского мы слышали только критику предыдущего президента. Часть ее была справедливой, часть - нет. Но люди голосовали за перемены. Надеются, что их спустят сверху и не надо будет прилагать усилия. Поэтому очень скоро разочаруются в своем выборе", - сказал он.

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Нардеп убежден, что только на президента рассчитывать не стоит.

"Мы живем в парламентско-президентской республике. Один президент не сможет снизить тарифы и сделать всех богаче. Важно, чтобы люди понимали - это все зависит и от них. Должны быть объединены общими ценностями и культурой", - добавил Княжицкий.

Полное интервью Николая Княжицкого читайте в 20-м номере журнала "Країна" за 23 мая.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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